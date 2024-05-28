گسترش آفت کرم برگ خوار در مزارع خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حویزه ظهر امروز سه‌شنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای با اشاره به تشکیل قرارگاه هماهنگ عملیاتی پایش آفت کرم برگ خوار در خوزستان افزود: تشکیل این قرارگاه نشان دهنده جدی بودن برخی نگرانی‌ها از شیوع این آفت در استان است.

فرماندار شوش ادامه داد: کشت‌های بدون وقفه زمین‌ها موجب تضعیف زمین‌های کشاورزی و آسیب پذیری آنها در برابر آفات شده است.

وی گفت: بیش از ۲ هزار نفر در انجمن صنفی کشاورزی شوش عضو هستند و معیشت جمعیت زیادی از این شهرستان با کشاورزی گره خورده است به همین دلیل آمادگی برای مقابله با این آفت به منظور جلوگیری از تحمیل خسارات به بخش کشاورزی شوش ضروری است.

فرماندار شوش افزود: نوع سموم مقابله با این آفت توسط جهاد کشاورزی تعیین شده است و باید اطلاع رسانی و نظارت لازم بر روی سم‌پاشی انجام شود.

حویزه در ادامه پایش مستمر زمین‌های کشاورزی را ضروری دانست و اظهار کرد: رعایت الگوی کشت، به‌کارگیری شیوه نامه‌ها، اهتمام نسبت به سم‌پاشی زمین‌ها و شخم عمیق از جمله اقدام‌های مؤثر در برابر آفت یادشده است.