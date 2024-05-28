  1. استانها
  2. خوزستان
۸ خرداد ۱۴۰۳، ۱۵:۱۰

فرماندار شوش هشدار داد؛

گسترش آفت کرم برگ خوار در مزارع خوزستان

گسترش آفت کرم برگ خوار در مزارع خوزستان

شوش- فرماندار شوش با اشاره به شیوع آفت کرم برگ خوار گفت: این آفت به سرعت در خوزستان در حال گسترش است که هوشیاری دستگاه‌های متولی و کشاورزان شوش را می‌طلبد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حویزه ظهر امروز سه‌شنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای با اشاره به تشکیل قرارگاه هماهنگ عملیاتی پایش آفت کرم برگ خوار در خوزستان افزود: تشکیل این قرارگاه نشان دهنده جدی بودن برخی نگرانی‌ها از شیوع این آفت در استان است.

فرماندار شوش ادامه داد: کشت‌های بدون وقفه زمین‌ها موجب تضعیف زمین‌های کشاورزی و آسیب پذیری آنها در برابر آفات شده است.

وی گفت: بیش از ۲ هزار نفر در انجمن صنفی کشاورزی شوش عضو هستند و معیشت جمعیت زیادی از این شهرستان با کشاورزی گره خورده است به همین دلیل آمادگی برای مقابله با این آفت به منظور جلوگیری از تحمیل خسارات به بخش کشاورزی شوش ضروری است.

فرماندار شوش افزود: نوع سموم مقابله با این آفت توسط جهاد کشاورزی تعیین شده است و باید اطلاع رسانی و نظارت لازم بر روی سم‌پاشی انجام شود.

حویزه در ادامه پایش مستمر زمین‌های کشاورزی را ضروری دانست و اظهار کرد: رعایت الگوی کشت، به‌کارگیری شیوه نامه‌ها، اهتمام نسبت به سم‌پاشی زمین‌ها و شخم عمیق از جمله اقدام‌های مؤثر در برابر آفت یادشده است.

کد مطلب 6121467

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها