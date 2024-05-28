گلکسی واچ ایکس با باتری ۱۰۰ ساعته در راه بازار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جی اس ام آرنا، تاکنون شایعات زیادی درباره سری سامسونگ گلکسی واچ ۷ منتشر شده که دارای ۳ نسخه است. نسخه پرمیوم آن اولترا نام دارد. اما به نظر می رسد سامسونگ درباره نام آن به نتیجه نرسیده و احتمالا نسخه پرمیوم آن سامسونگ گلکسی واچ ایکس نامیده شود.

این ساعت می تواند با اپل واچ اولترا رقابت کند. گلکسی واچ ایکس احتمالا تا عمق ۱۰۰ متری قابلیت ضد آب بودن خود را حفظ می کند. اپل واچ اولترا نیز همین ویژگی را دارد.

درهرحال گلکسی واچ ایکس در مقایسه با بقیه نسخه ها عمر باتری طولانی تر و ۱۰۰ ساعت است. در مقایسه با آن عمر شارژ گلکسی واچ ۶ کلاسیک نیز تا۴۰ ساعت است. یکی از دلایل این امر استفاده از تراشه جدید و ارتقا یافته Exynos W۱۰۰۰ است. اما به نظر می رسد واچ ایکس باتری بهتری خواهد داشت.

این گجت پوشیدنی در ۲۴ جولای رونمایی می شود.