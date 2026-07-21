به گزارش خبرنگار مهر، عقیل امینی سه شنبه شب در جمع خبرنگاران از اجرای طرح تجهیز اسکله‌های صیادی استان به پمپ‌های اطفای حریق پرتابل شناور خبر داد و گفت: در راستای ارتقای ایمنی بنادر و اسکله‌های صیادی، از سال ۱۴۰۳ تاکنون ۱۲ اسکله صیادی استان بوشهر به پمپ‌های اطفای حریق پرتابل شناور مجهز شده‌اند.

مدیرکل شیلات استان بوشهر افزود: این تجهیزات با قابلیت استقرار سریع روی سطح آب، نقش مهمی در کنترل و مهار آتش‌سوزی‌های احتمالی در شناورها، اسکله‌ها و تأسیسات بندری ایفا می‌کنند.

وی افزود: این طرح با هدف افزایش آمادگی عملیاتی، حفاظت از جان صیادان و صیانت از سرمایه‌های بخش شیلات اجرا شده و تاکنون در ۱۲ اسکله صیادی استان به بهره‌برداری رسیده است.

مدیرکل شیلات استان بوشهر با اشاره به تداوم این برنامه اظهار داشت: با تأمین اعتبارات و تجهیزات مورد نیاز، سایر اسکله‌های صیادی استان نیز به‌زودی به پمپ‌های اطفای حریق پرتابل شناور مجهز خواهند شد تا شبکه ایمنی بنادر صیادی استان تکمیل شود.

امینی خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های ایمنی در کنار خدمات پشتیبانی و عمرانی، از اولویت‌های شیلات استان بوشهر است و این اقدام گامی مؤثر در کاهش خسارات ناشی از حوادث احتمالی و افزایش امنیت فعالیت‌های صیادی به شمار می‌رود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با تکمیل این طرح، تمامی اسکله‌های صیادی استان از پوشش مناسب تجهیزات اطفای حریق برخوردار شوند و سطح ایمنی در بنادر صیادی بوشهر بیش از پیش ارتقا یابد.