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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۰

۱۲ اسکله صیادی استان بوشهر به پمپ‌های اطفای حریق مجهز شدند

۱۲ اسکله صیادی استان بوشهر به پمپ‌های اطفای حریق مجهز شدند

بوشهر- مدیرکل شیلات استان بوشهر از تجهیز ۱۲ اسکله صیادی استان به پمپ‌های اطفای حریق پرتابل شناور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عقیل امینی سه شنبه شب در جمع خبرنگاران از اجرای طرح تجهیز اسکله‌های صیادی استان به پمپ‌های اطفای حریق پرتابل شناور خبر داد و گفت: در راستای ارتقای ایمنی بنادر و اسکله‌های صیادی، از سال ۱۴۰۳ تاکنون ۱۲ اسکله صیادی استان بوشهر به پمپ‌های اطفای حریق پرتابل شناور مجهز شده‌اند.

مدیرکل شیلات استان بوشهر افزود: این تجهیزات با قابلیت استقرار سریع روی سطح آب، نقش مهمی در کنترل و مهار آتش‌سوزی‌های احتمالی در شناورها، اسکله‌ها و تأسیسات بندری ایفا می‌کنند.

وی افزود: این طرح با هدف افزایش آمادگی عملیاتی، حفاظت از جان صیادان و صیانت از سرمایه‌های بخش شیلات اجرا شده و تاکنون در ۱۲ اسکله صیادی استان به بهره‌برداری رسیده است.

مدیرکل شیلات استان بوشهر با اشاره به تداوم این برنامه اظهار داشت: با تأمین اعتبارات و تجهیزات مورد نیاز، سایر اسکله‌های صیادی استان نیز به‌زودی به پمپ‌های اطفای حریق پرتابل شناور مجهز خواهند شد تا شبکه ایمنی بنادر صیادی استان تکمیل شود.

امینی خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های ایمنی در کنار خدمات پشتیبانی و عمرانی، از اولویت‌های شیلات استان بوشهر است و این اقدام گامی مؤثر در کاهش خسارات ناشی از حوادث احتمالی و افزایش امنیت فعالیت‌های صیادی به شمار می‌رود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با تکمیل این طرح، تمامی اسکله‌های صیادی استان از پوشش مناسب تجهیزات اطفای حریق برخوردار شوند و سطح ایمنی در بنادر صیادی بوشهر بیش از پیش ارتقا یابد.

کد مطلب 6895249

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