به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز سروری نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران، در مورد اقدام دولت درخصوص پیش‌پرداخت تامین واگن‌های مترو در قرارداد با چین، اظهار کرد: یکی از نکات خوبی که نمایشگر و تجلی‌بخش انسجام، وحدت و همدلی دستگاه‌های مختلف است، تلاش برای واردات واگن‌ها از چین است.

وی افزود: ما خرسندیم که دولت به ویژه شخص رئیس جمهور مداخله کرده و ۱۵ درصد پیش‌پرداخت برای نهایی شدن قرارداد تامین واگن از چین را مصوب کرد و این چالش حل شد.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه به تدریج واگن‌های مترو وارد تهران خواهد شد، تصریح کرد: همانطور که پیش از این نیز اعلام شده، اولین سری از واگن‌ها در بهمن ماه وارد خواهد شد و ما شاهد یک انقلاب بزرگ در موضوع حمل و نقل عمومی به ویژه در حوزه مترو خواهیم بود.

سروری با بیان اینکه با واردات واگن‌ها، سرفاصله قطارهای مترو کاهش پیدا می‌کند، یادآور شد: با این اقدام مترو ظرفیت تردد جمعیت تقریباً دو برابر جمعیت موجود را خواهد داشت. علاوه بر این اقدام بزرگی در جهت کاهش آلودگی هوا، سرعت انتقال مسافر و حل مشکل ترافیک خواهد بود.

وی با بیان اینکه این اتفاق یکی از تجلیات همدلی، همکاری و تعاون بین دولت و شهرداری محسوب می‌شود، گفت: به اعتقاد بنده تابلوی بسیار مشعشعی از این تعامل را شاهد هستیم و کسانی که در دوره انتخابات ریاست جمهوری رقیب هم بودند، امروز با رفاقت کارهای بزرگی را هم برای دولت هم برای شهرداری انجام می‌دهند.

سروری افزود: شهرداری در موضوع بازسازی و نوسازی ساختمان‌های آسیب دیده از جنگ ۱۲ روزه تحمیلی با دولت کمال همکاری را داشت و ما شاهد کمترین تنش و مشکل در این حوزه بودیم و دولت هم در زمینه‌های مختلف به ویژه مترو نشان داده که به دنبال همدلی، همفکری و همکاری است؛ امیدواریم این همکاری‌ها توسعه پیدا کند و ما هر روز شاهد اقدامات موثرتری برای حل و فصل مشکلات مردم در مسیر این همکاری‌ها باشیم.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به این پرسش که آیا دولت رقمی که پیش از این شهرداری به عنوان بخشی از پیش‌پرداخت قرارداد با چین تامین کرده بود، به مدیریت شهری بازمی‌گرداند، گفت: خوشبختانه دولت سهم پرداختی از سوی شهرداری را برمی‌گرداند و تمام این‌ها خبرهای خوشی‌ست که مدیریت شهری در ماه گذشته توانست با همکاری دولت به نتیجه برساند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در همین راستا بانک مرکزی نیز همکاری خوبی برای طی فرایند پیش پرداخت داشت و امیدواریم این همکاری کماکان تداوم داشته باشد.

بر اساس آنچه معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در روزهای گذشته اعلام کرده، مرحله سالن رنگ اولین رام قطار که بهمن‌ماه وارد کشور خواهد شد، به اتمام رسیده و رام دوم نیز فلزکاری شده و در آستانه ورود به سالن رنگ است.