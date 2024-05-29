به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، وزیر بهداشت ترکیه گفت: در نوار غزه که هشت ماه است در معرض جنگ ویرانگر اسرائیل قرار دارد، کرامت انسانی در برابر چشم همه پایمال می شود.
«فخرالدین کوجا» این سخنان را در هفتاد و هفتمین مجمع جهانی بهداشت در ژنو بیان کرد و افزود: کرامت انسانی در مقابل چشمان همه ما در غزه زیر پا گذاشته می شود؟ انسانیت ما کجاست؟ ما به چه آدم هایی تبدیل شدهایم که میتوانیم در حالی که بچهها (در نوار غزه) میمیرند، بخوابیم؟
وی خاطرنشان کرد: گفتمانهای حقوق بشر برای سالها تنها یک رؤیا بود و امروز جهان با واقعیت دردناک آن بیدار شده است. ثابت شد کشورهایی که ادعا میکردند پیشرفته هستند، از نظر ارزشهای انسانی بسیار عقب ماندهاند و در حالی که کودکان و نوزادان (فلسطینی) با روش های ابتدایی سلاخی می شوند، ترجیح دادند که سکوت کنند. به اصطلاح دموکراسیهای پیشرفته گوش خود را در برابر صدای جوامع کر کرده اند.
وزیر بهداشت ترکیه تصریح کرد: ما منتظر چه هستیم؟ همه حاضران در این سالن، همه بشریت، همه ما با سکوت خود در جنایت شریک هستیم. بشریت باید از تعظیم در برابر قدرتمندان دست بردارد و از کرامت خود دفاع کند.
از هفتم اکتبر گذشته، رژیم صهیونیستی جنگ ویرانگری را در نوار غزه به راه انداخته است که تا کنون بیش از ۱۱۷ هزار فلسطینی در آن به شهادت رسیده یا زخمی شدهاند که اکثر آنها کودک و زن هستند و حدود ۱۰هزار نفر هم مفقود شدهاند.
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