ابه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، «رجب طیب اردوغان» رئیسجمهور ترکیه از سکوت جامعه جهانی در قبال آنچه در نوار غزه می گذرد انتقاد کرد و گفت که جهان مستقیماً وحشیگری نتانیاهوی خون آشام را تماشا میکند.
اردوغان این سخنان را در امروز چهارشنبه در نشست فراکسسون پارلمانی حزب عدالت و توسعه بیان کرد و افزود: باید با اتحاد بشریت، نسلکشی، وحشیگری و بربریت باید بلافاصله قبل از اینکه نتانیاهو و شبکه جنایتکارش کاملاً از کنترل خارج شوند، متوقف شود.
وی افزود: هیچ اعتقادی کشتار غیرنظامیان بیگناه با سوزاندن چادرها را توجیه نمیکند و جهان مستقیماً وحشیگری خونخواری به نام نتانیاهو را دنبال میکند. اسرائیل بشریت را در غزه کشت و اروپا هم ارزش هایش را و همه اصولی را که به خاطر آن شکل گرفته بود، زیر پا گذاشت.
اردوغان با اشاره به اینکه دستان آمریکا و کشورهای اروپایی در غزه به خون آغشته شده است، بیان کرد: غربیها با سکوت خود به شریک خون مکیدن اسرائیل تبدیل شدهاند. ای دولت آمریکا؛ دستان شما نیز به این ویرانی آلوده است، شما هم به اندازه اسرائیل مسئول این نسل کشی هستید. ای رؤسای کشورها و دولت های اروپایی، شما نیز شریک اسرائیل در این نسل کشی، بربریت و خونخواری هستید زیرا سکوت کرده اید. سربازان اسرائیلی بیمارستانها، مدارس و مساجد را مورد هدف قرار دادند، آنها به کاروانهای امدادی حمله کردند و شما ساکت ماندید و هیچ واکنشی نشان ندادید و آشکارا به بهانه حماس از اسرائیل حمایت کردید.
رئیسجمهور ترکیه اردوغان از سازمان ملل هم انتقاد کرد و گفت: بدون اشاره به توقف نسلکشی، سازمان ملل حتی قادر به محافظت از کارمندان یا نیروهای امدادی خود در نوار غزه نیست. نه فقط انسانیت بلکه سازمان ملل هم با روح خود در غزه جان باخت.
وی با اشاره به اینکه هیچ کشوری از جمله ترکیه امن نخواهد بود مگر اینکه اسرائیل تحت نظارت قوانین بین المللی باشد، خطاب به کشورهای اسلامی گفت: برای تصمیمگیری مشترک منتظر چه هستید؟ خداوند ما و همه شما را در این مورد پاسخگو خواهد کرد.
اردوغان خطاب به اسرائیل هم گفت: از 15000 کودک بی گناه چه می خواهید؟ آیا اثری از انسانیت در شما باقی نمانده است؟ آیا وجدان و رحمتی ندارید؟ آیا شما هیچ ارزش یا مرزی ندارید؟ آیا تا این اندازه ضد بشریت هستید؟ حتی یک ذره رحم و مروت در دلهای شما نیست؟ به خدا سوگند هیچ دینی در دنیا وجود ندارد که این وحشیگری را توجیه کند.
اردوغان تصریح کرد: بیش از سه چهارم اعضای سازمان ملل کشور فلسطین را به رسمیت می شناسند و نمی توان تصمیم مشترک 147 کشور را به هوس پنج عضو دائم شورای امنیت واگذار کرد. این در حالی است که نسلکشی اسرائیل در غزه با حملات خود به منطقه رفح به مرحله خونین تری رسیده است.
رئیسجمهور ترکیه با بیان اینکه جوانان متوجه میزان انحراف صهیونیسم از قانون شده اند، ابراز امیدواری کرد که این انقلاب، جهانی عاری از انحرافات صهیونیسم را ایجاد کند.
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