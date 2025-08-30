اسامی برگزیدگان دوره ارتقاء قاریان قرآن مرداد ماه اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، برگزاری دورههای آموزش تخصصی قرائت ازجمله وظایف ذاتی شورای عالی قرآن بوده که قدمتی ۳۰ ساله دارد. جلسات ارتقا قاریان ممتاز، یکی از این دورهها بوده که طی سالهای متمادی، با موفقیت برگزار شده است. در سالهای اخیر، استفاده از بستر فضای مجازی، حضور تعداد بیشتری از ممتازین عرصه قرائت را فراهم کرده است.
هفدهمین دوره ارتقا قاریان ممتاز که در قالب ۱۷ کلاس برگزار میشود، اساتیدی همچون: رضا محمدپور، سعید رحمانی، سعید بیژنی، مسعود نوری، علی قاسمآبادی، حسن مختاری، سعید حاجیان و علی خانی حضور دارند.
بنابر این گزارش، در جلسات مرداد ماه که در روزهای گذشته برگزار شد؛ سید جاسم موسوی و محسن سلیمانی از خوزستان، شهرام یادگاری، علی اکبر لطفیپور، محمدحسین سلطانی و مهدی حمزهای از تهران، میلاد امانی از کردستان، سلمان حصاری از خراسان رضوی، رضا صادقی از گیلان، میثم خرمی از ایلام، سید علی بابا زاده از مازندران، محمود خاتمی تبار از خراسان جنوبی، اصغر پوررضا و متین زمان خانزاده از اردبیل و ماجد حمید و مهدی طالبیان قمی از قم به عنوان نفرات برگزیده تعیین شدند.
شایان ذکر است جلسات ارتقا قاریان، یک نوبت در ماه بهصورت مجازی و برخط و یک نوبت در ماه به صورت ارسال تلاوت برگزار میشود.
