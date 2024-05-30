به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی پروژه، فیلم سینمایی «عطرآلود»، سومین ساخته بلند هادی مقدم‌دوست به تهیه‌کنندگی یوسف منصوری، محصول سازمان سینمایی سوره، از چهارشنبه ۱۶ خرداد راهی سینماهای سراسر کشور می‌شود.

این ملودرام عاشقانه برای نخستین‌بار در چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر به نمایش درآمد که در ۶ رشته نامزد دریافت سیمرغ بلورین شد و سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن این جشنواره را دریافت کرد.

این اثر به قلم حسین حسنی با روایتی عاشقانه و گرم، با بازنمایی دنیای درونی یک زوج عاشق، از معجزه عطر و خاطره در جریان‌ زندگی می‌گوید.

مصطفی زمانی، هدی زین‌العابدین، کوروش تهامی، همایون ارشادی، حسام محمودی، سودابه بیضایی و شهروز ابراهیمی در «عطرآلود» ایفای نقش می‌کنند.

پخش فیلم «عطرآلود» بر عهده موسسه بهمن سبز است.