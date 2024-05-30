به گزارش خبرگزاری مهر، وب‌سایت شبکه «تی‌آرتی» ترکیه با بازتاب پیام مهم رهبر انقلاب به دانشجویان حامی فلسطین در آمریکا نوشت که «(آیت‌الله) علی خامنه‌ای، رهبر ایران اقدامات دانشجویان آمریکا در حمایت از فلسطین را تحسین کرد.»

تی‌آرتی این بخش از نامه رهبر انقلاب خطاب به دانشجویان آمریکایی را برجسته کرد که «شما اکنون در طرف درست تاریخ که در حال ورق خوردن است ایستاده‌اید…و در زیر فشارِ بی‌رحمانه‌ی دولتتان که آشکارا از رژیم غاصب و بی‌رحم صهیونیست دفاع می‌کند مبارزه‌ای شرافتمندانه را آغاز کرده‌اید.»

به نوشته تی‌آرتی «(آیت‌الله) خامنه‌ای با اشاره به اینکه فلسطین یک سرزمین مستقل و ملّتی متشکّل از مسلمان و مسیحی و یهودی، و با سابقه‌ی تاریخی طولانی است تأکید کرد که آمریکا از اسرائیل حمایت سیاسی، اقتصادی و تسلیحاتی می‌کند و راه را برای هسته‌ای‌شدن (این رژیم) باز کرد.»

رهبر انقلاب بامداد امروز پنج‌شنبه نامه مهمی خطاب به دانشجویان حامی فلسطین در آمریکا منتشر کردند که تاکنون بازتاب‌های وسیعی در رسانه‌های بین‌المللی داشته و کاربران انگلیسی‌زبان شبکه‌های اجتماعی و شخصیت‌ها و مقامات مختلف نیز به آن واکنش نشان دادند. (جزئیات بیشتر)

دانشگاه‌های آمریکا از اوایل اردیبهشت به نشانه اعتراض به نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در نوار غزه، شاهد اعتراض‌هایی است که از نگاه ناظران، نمونه آن در دهه ۱۹۶۰ میلادی و اعتراض‌های دانشگاه‌های این کشور به جنگ ویتنام دیده شده‌بود.

این اعتراض‌ها در بیش از ۵۰ دانشگاه آمریکا به نسل‌کشی صهیونیست‌ها تا جایی پیش رفت که دامنه آن برخی دیگر از کشورهای غربی استرالیا (دانشگاه‌های ملبورن و سیدنی)، کانادا (دانشگاه‌های مک‌گیل و کنکوردیا)، فرانسه (مؤسسه مطالعات سیاسی پاریس و دانشگاه سوربن)، ایتالیا (دانشگاه ساپینزا)، انگلیس (دانشگاه‌های لیدز، کالج لندن و دانشگاه وارویک) و غیره کشیده‌شد.

در همین راستا گروه بین الملل خبرگزاری مهر در پرونده‌ای با عنوان «انتفاضه دانشجویان آمریکایی؛ بررسی اعتراضات ضد اسرائیلی در دانشگاه‌های آمریکا» این مسئله را مورد بررسی قرار داده است.