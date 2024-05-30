زمینه برای مشارکت حداکثری در انتخابات ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین محبیان ظهر پنج شنبه در جلسه ستاد انتخابات ضمن تسلیت شهادت شهید رئیسی و سایر شهدای خدمت اظهار کرد: امیدواریم دولت مردمی و خدمتکار پرچمش روی زمین نماند و این مسیر با انتخاب یک فرد اصلح ادامه پیدا کند.

وی افزود: انتخاباتی که سال آینده منتظر آن بودیم در مدت یک ماه باید انجام شود و این برنامه با همکاری و هم افزایی مسؤلین ادارات انجام شود.

وی بیان کرد: رهبر معظم انقلاب چهار مؤلفه سلامت، امنیت، مشارکت و رقابت را در انتخابات گذشته مطرح می‌کردند اما این انتخابات پنج مؤلفه دارد که انتخاب فرد اصلح نیز به آن اضافه شده است.

محبیان تاکید کرد: مشارکت حداکثری در انتخابات اهمیت بسیار زیادی دارد و باید زمینه برای برای مشارکت حداکثری ایجاد شود.

وی ادامه داد: شرایط خوبی در حال حاضر داریم چرا که کاربران ما آموزش لازم را در اسفند ماه دیده‌اند و هیئت اجرایی آمادگی لازم را برای برگزاری انتخابات دارد.

فرماندار بیجار اضافه کرد: باید برنامه ریزی لازم را برای برنامه‌های خرداد ماه و ارتحال امام را داشته باشیم تا شاهد اجرای مناسب و با کیفیت مناسب باشیم.