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۱۰ خرداد ۱۴۰۳، ۱۴:۱۲

فرماندار بیجار:

زمینه برای مشارکت حداکثری در انتخابات ایجاد شود

زمینه برای مشارکت حداکثری در انتخابات ایجاد شود

بیجار- فرماندار بیجار گفت: باتوجه به اهمیت انتخابات باید زمینه لازم برای مشارکت حداکثری مردم ایجاد شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین محبیان ظهر پنج شنبه در جلسه ستاد انتخابات ضمن تسلیت شهادت شهید رئیسی و سایر شهدای خدمت اظهار کرد: امیدواریم دولت مردمی و خدمتکار پرچمش روی زمین نماند و این مسیر با انتخاب یک فرد اصلح ادامه پیدا کند.

وی افزود: انتخاباتی که سال آینده منتظر آن بودیم در مدت یک ماه باید انجام شود و این برنامه با همکاری و هم افزایی مسؤلین ادارات انجام شود.

وی بیان کرد: رهبر معظم انقلاب چهار مؤلفه سلامت، امنیت، مشارکت و رقابت را در انتخابات گذشته مطرح می‌کردند اما این انتخابات پنج مؤلفه دارد که انتخاب فرد اصلح نیز به آن اضافه شده است.

محبیان تاکید کرد: مشارکت حداکثری در انتخابات اهمیت بسیار زیادی دارد و باید زمینه برای برای مشارکت حداکثری ایجاد شود.

وی ادامه داد: شرایط خوبی در حال حاضر داریم چرا که کاربران ما آموزش لازم را در اسفند ماه دیده‌اند و هیئت اجرایی آمادگی لازم را برای برگزاری انتخابات دارد.

فرماندار بیجار اضافه کرد: باید برنامه ریزی لازم را برای برنامه‌های خرداد ماه و ارتحال امام را داشته باشیم تا شاهد اجرای مناسب و با کیفیت مناسب باشیم.

کد مطلب 6123374

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