اجرای ارکستر سمفونیک و شور مولانا

به گزارش خبرنگار مهر، دومین اجرای ارکستر سمفونیک تهران به رهبری ارسلان کامکار در بخش جنبی بیست و سومین جشنواره موسیقی فجر شب گذشته در تالار وحدت در حالی اجرا شد که قسمت همکف سالن ،جایگاه ویژه و طبقات فوقانی تالار وحدت پر بود از جمعیت مشتاقی که برای دیدن این اجرا آمده بودند.

در بخش اول این اجرا کنسرتو کمانچه و ارکستر از ساخته های اردشیر و ارسلان کامکار اجرا شد و همچنین "سوئیت سمفونیک افسانه سرزمین پدری" دومین قطعه از بخش نخست بود که با استقبال فراوان مواجه شد.

پس از پایان وقت استراحت 15 دقیقه ای جمعیت حاضر درسالن بر جای خود مستقر شدند و مشتاقانه منتظر اجرای قسمت دوم ارکستر سمفونیک تهران با "منظومه سمفونیک مولانا " بودند.

در شب نخست که پنجشنبه شب اجرا شد قبل از آغاز قسمت دوم، کامبیز روشن روان دبیر بیست و سومین جشنواره موسیقی فجر، ایمانی خوشخو معاون هنری وزارت ارشاد و احمدی مدیر دفتر موسیقی وزارت ارشاد برای تجلیلی از سیاوش ظهیرالدینی نوازنده بازنشسته ارکستر سمفونیک تهران به روی صحنه آمدند.

روشن روان در معرفی این نوازنده ارکستر سمفونیک گفت : 70 سال از عمر ارکستر سمفونیک تهران که پرچمدار موسیقی کلاسیک در ایران است ، می گذرد این ارکستر نوازنده های بسیاری به خود دیده است و یادگارهای ارزنده ای از خود به جا گذاشته است و قرار است امشب از نوازنده ای که سالها در این ارکستر فعالیت کرده و یادگارهای ارزنده ای را به جا گذاشته وهمچنین شاگردان بسیاری در همین ارکستر تربیت کرده است که یکی از این شاگردان خلف ارکستر سمفونیک سیاوش ظهیرالدینی است .

سیاوش ظهیرالدینی در میان تشویق های بی امان تماشاگران حاضر در سالن به روی صحنه آمد و گفت : چنین تقدیری برای من غیر منتظره بود سالن تالار وحدت و ارکستر سمفونیک تهران برای من بسیار مقدس است و من از این صحنه بسیار آموخته ام و الان که اینجا هستم و شاگردان خود را بر روی صحنه می بینیم بسیار خوشحالم و به خودم بابت سالها تلاش در جهت تربیت این عزیزان می بالم .

وی در ادامه افزود : مانند باغبانی هستم که شکفتن گلهای باغ ارکستر سمفونیک را به درستی می بینم و از این بابت خوشحالم و تمام وجودم از شوق می لرزد.

پس از پایان صحبت های سیاوش ظهیرالدینی ، اجرای ارکستر سمفونیک از سر گرفته شد و ارسلان کامکار رهبر ارکستر و همچنین علیرضا قربانی برای اجرای "منظومه سمفونیک مولانا " به روی صحنه آمدند و با مثنوی نی نامه این منظومه را آغاز کردندو تا پایان این قطعه شاه بیت های اشعار مولانا را اجرا کردند.

فرم اجرای "منظومه سمفونیک مولانا " چرخشی و ادواری بود که با استفاده از بازگشت ملودی ها در تم ها و تونالیته های مختلف می چرخید اشعار منتخب این سمفونی از شعرهای معروف و شناخته شده مولانا بودو کامکار در نگارش این قطعه گوناگونی اشعار را با حفظ وحدت و انسجام محتوایی،مفهوم عرفان و عشق در ملودی ها و موتیف های کوچک ارائه کرده بود .

اجرای ارکستر و نوازندگی گروه های ارکسترسمفونیک بویژه گروه کر در دو شب گذشته در حد مطلوبی نبود و به نظر می رسد برای اجرای بهتر و قوی تر این اثر باید تمرینات بیشتری صورت بگیرد.