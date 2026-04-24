افزایش ظرفیت جذب دانشجومعلمان بدون تغییر در فرآیند پذیرش

خبرگزاری مهر - محدثه کرمی: ساجد یعقوبنژاد سخنگوی دانشگاه فرهنگیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به خبر افزایش جذب دانشجومعلمان اظهار کرد: این تصمیم در راستای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش اتخاذ شده و دانشگاه فرهنگیان تلاش میکند حداکثر ظرفیت خود را برای پذیرش دانشجویان فعال کند، بهویژه در شهرستانها.
وی تأکید کرد: برخلاف برخی برداشتها، هیچ تغییر ویژهای در فرآیند جذب ایجاد نشده و قرار نیست آزمون یا سازوکار جداگانهای خارج از روالهای معمول برگزار شود. پذیرش دانشجومعلمان همچنان از طریق مسیرهای مرسوم، از جمله آزمونهای سراسری و ضوابط موجود، انجام خواهد شد.
یعقوبنژاد افزود: هدف اصلی، تأمین نیروی انسانی باکیفیت از مسیر دانشگاه فرهنگیان است و این سیاست در ادامه رویکردهای قبلی، از جمله تأکید بر ماده ۲۸، دنبال میشود.
سخنگوی دانشگاه فرهنگیان درباره وضعیت آموزشی این دانشگاه نیز گفت: کلاسها در حال حاضر بهصورت مجازی و با ظرفیت کامل در حال برگزاری است و علاوه بر نظارت مستمر بر روند برگزاری، کیفیت آموزش نیز نسبت به گذشته بهبود یافته و بهطور روزانه ارزیابی میشود.
