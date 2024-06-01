خبرگزاری مهر، گروه بینالملل: دانشگاههای آمریکا از اوایل اردیبهشت به نشانه اعتراض به نسلکشی رژیم صهیونیستی در نوار غزه، شاهد اعتراضهایی است که از نگاه ناظران، نمونه آن در دهه ۱۹۶۰ میلادی و اعتراضهای دانشگاههای این کشور به جنگ ویتنام دیده شدهبود.
این اعتراضها در بیش از ۵۰ دانشگاه آمریکا به نسلکشی صهیونیستها تا جایی پیش رفت که دامنه آن به برخی دیگر از کشورهای غربی استرالیا (دانشگاههای ملبورن و سیدنی)، کانادا (دانشگاههای مکگیل و کنکوردیا)، فرانسه (مؤسسه مطالعات سیاسی پاریس و دانشگاه سوربن)، ایتالیا (دانشگاه ساپینزا)، انگلیس (دانشگاههای لیدز، کالج لندن و دانشگاه وارویک) و غیره کشیدهشد.
در همین ارتباط رهبر معظم انقلاب بامداد روز پنجشنبه (۱۰ خرداد) نامه مهمی خطاب به دانشجویان حامی فلسطین در آمریکا منتشر کردند.
البته این نخستین بار نیست که رهبر معظم انقلاب بر حسب ضرورت برخی اقشار ساکن غرب را خطاب قرار میدهد. چند سال پیش نیز در پی حوادث فرانسه و انتشار تصاویر توهینآمیز به مقدسات اسلامی در نشریه فکاهی فرانسوی «شارلی ابدو» و تشدید جریان ضداسلامی و اسلامهراسی از سوی مقامها و رسانههای غربی، ایشان نامه مهمی خطاب به جوانان در اروپا و آمریکای شمالی مرقوم کردند.
نامه چند روز پیش رهبر به دانشجویان آمریکایی حامی فلسطین نیز همانند نامههای قبلی مورد توجه رسانههای مهم جهان قرار گرفت و هر کدام از زاویهای به بازتاب این نامه پرداختهاند.
استقبال رسانههای عربی در مقابل خشم منابع عبری
در این میان رسانههای عربزبان توجهی ویژه به نامه رهبر معظم انقلاب داشتند و پایگاه المسیره یمن، المنار لبنان، العهد، المیادین، النشره و روسیا الیوم و غیره خبر نگارش این نامه را پوشش و بخشهایی از آن را ترجمه و در اختیار مخاطبان خود قرار دادند؛ نگاهی به محتوای این اخبار از رویکرد مثبت و سازنده رسانههای مذکور حکایت میکرد که در ادامه به برخی از آنها اشاره میشود.
پایگاه خبری «العهد» لبنان در این باره تیتر زد: «امام خامنهای خطاب به دانشجویان آمریکایی: شما هم اکنون بخشی از جبهه مقاومت هستید» و در متن خبر، نامه رهبر معظم انقلاب اسلامی را خطاب به جوانان و دانشجویان در آمریکا، پوشش داد.
«المیادین» نیز این بخش از نامه رهبری خطاب به جوانان و دانشجویان آمریکایی را منتشر کرد و این عنوان را برگزید: شما هم اکنون در سمت درست تاریخی که در حال ورق خوردن است، قرار دارید.
«النشره» لبنان نیز بخشی از سخنان مقام معظم رهبری را تیتر کرد: شما هم اکنون بخشی از مقاومت و تاریخی که در حال رقم خوردن است، هستید.
«المسیره» یمن نیز با انعکاس این نامه رهبری، گزارش داد: رهبر انقلاب اسلامی ایران به جوانان و دانشجویان آمریکایی در آمریکا که به میدان دفاع از کودکان غزه و زنان آن آمدهاند، نامهای نوشت و در ادامه، محتوای این نامه را انعکاس داد.
با نگاهی به محتوای گزارش رسانههای عربی میتوان بخشهایی از نامه رهبر معظم انقلاب را که برجسته شدهاند، پی برد؛ «قرار گرفتن دانشجویان آمریکایی در سمت درست تاریخ» دال مرکزی این گزارشها بود.
افزون بر آن، «حمایت رهبری از غزه»، «توجه به زنان و کودکان این باریکه»، «تحسین تحصیلکردگان آمریکا»، «دانشجویان آمریکایی به عنوان شاخه جدید مقاومت»، «ضرورت پایان دادن ظلم آشکار رژیم صهیونیستی»، «متهمسازی انگلیس و آمریکا به دلیل حمایت مالی و نظامی از رژیم اسرائیل»، «بیاعتنایی کامل رژیم صهیونیستی به تمام ارزشهای اخلاقی، انسانی و دینی»، «افزایش خشونت، ترور و سرکوب»، «وجدان بیدار دانشجویان آمریکایی» و «وضعیت در حال تغییر غرب آسیا» از جمله موضوعهایی بود که از سوی رسانههای عربی برجسته شد.
در مقابل، روزنامههای رژیم صهیونیستی به ویژه «جروزالم پست» و «تایمز اسرائیل» از این نامه به خشم آمدند که محتوای گزارشهای آنها از اوج این عصبانیت حکایت میکرد.
این رسانههای عبری تلاش کردند تا اینگونه القا کنند که این نامه «نمایشی» است. آنها همچنین در گزارشهای خود بارها مدعی تأثیر بالای نامه رهبر انقلاب اسلامی ایران بر تشدید «یهودستیزی» در آمریکا شدند؛ مظلومنمایی که البته سیاست همیشگی صهیونیستها برای سرپوش گذاشتن بر بزرگترین جنایت و نسلکشی تاریخ در نوار غزه است.
بنابراین، «القای نگرانیهای امنیتی برای دانشجویان یهودی»، «القای اتحاد سست در محور مقاومت»، «تکاپوی رسانهای برای به تصویر کشیدن ایران به عنوان ناقض حقوق بشر» تنها چند مورد از شگردهای سیاسی و رسانهای منابع عبری بود.
شگردهای رسانهای غرب برای کاستن از اهمیت نامه و پیام آن
برخلاف منابع عبری و صهیونیستی، رسانههای غربی حرفهایتر به این مقوله وارد شدند. آنها بخشهایی از نامه رهبر معظم انقلاب را بازتاب دادند و در حین انعکاس آن، با ظرافت به بیان مواضع خود روی آوردند تا بدون اینکه مخاطب به نیت آنها پی ببرد، او را با خود همراه سازند.
«شما در سمت درست تاریخ ایستادهاید» به عنوان دال مرکزی نامه رهبری خطاب به دانشجویان آمریکایی تقریباً در همه گزارشهای رسانههای غربی به چشم میخورد و گاهاً در تیتر گزارشها نیز برجستگی مییافت. به عنوان نمونه «نیویورکپُست» و «فاکسنیوز» این بخش از نامه رهبری خطاب به دانشجویان آمریکایی را که «شما اکنون در طرف درست تاریخ ایستادهاید و شما اکنون بخشی از جبهه مقاومت را تشکیل دادهاید»، برجسته کردند.
وبسایت شبکه آمریکایی «فاکسنیوز» متن کامل نامه رهبر انقلاب به دانشجویان آمریکا را با تیتر «رهبر ایران از دانشجویان آمریکا به علت ایستادن در سمت درست تاریخ قدردانی نمود»، منتشر کرد.
فاکسنیوز بخشهایی از این نامه را که در حساب کاربری مقام معظم رهبری در ایکس به زبان انگلیسی منتشر شده منعکس کرد. رسانه محافظهکار آمریکایی با شیطنت تلاش میکند به جای اینکه جنبش دانشجویی را به نسلکشی صهیونیستها در نوار غزه و حمایت بیقید و شرط آمریکا از این رژیم ارتباط دهد، این جنبش را تحت تأثیر علتهای دیگر معرفی کند. از این رو نوشتهاست که آیتالله خامنهای همچنین به تحسین اساتید و کارکنان دانشگاههای آمریکایی که در تظاهراتها شرکت میکنند پرداخته و گفتهاند که با دانشجویان احساس همدردی میکنند اما در این گزارش اشارهای به جنایتهای هشت ماهه غزه صورت نمیگیرد.
فاکسنیوز واژه «ادعا» را برای برخی از جملههای رهبری برگزیده به عنوان نمونه آوردهاست «رهبر ایران مدعی شدند که آمریکا و انگلیس بعد از جنگهای جهانی تروریستها را به منطقه وارد کردند.»
برخی رسانههای غربی همچون «بی بی سی» نیز واژه «سیاست یک بام و دو هوا» را برای توصیف رفتار مسئولان ایران به کار بردند و تلاش کردند تا مواضع مخالفان جمهوری اسلامی ایران را بازتاب دهند؛ رویکردی که از نگاه ناظران با هدف کاستن از اهمیت نامه رهبر معظم انقلاب و انحراف افکار عمومی از نسلکشی فجیع صهیونیستها در سایه حمایت تام آمریکا و انگلیس در نوار غزه اتخاد شدهاست.
پایگاه «نیوز» که یکی از شعبههای خبرگزاری «سیانان» در هند است نیز «با قرآن آشنا شوید» را به نقل از نامه رهبر معظم انقلاب در تیتر قرار داده و نوشته که رهبر انقلاب ایران از دانشجویان معترض به رژیم اسرائیل خواسته است با قرآن آشنا شوند. «نیوز» با وجود این، تلاش کردهاست که تظاهرات دانشجویان را «یهودستیزانه» و در نتیجه «اثر مهاجران» جلوه دهد.
برخی رسانهها همچون «نیوزویک» و «یو اس ای تودی» در صدد انعکاس واکنش مقامهای مختلف جهان به ویژه مقامهای آمریکایی به نامه رهبر انقلاب اسلامی برآمدهاند و به عنوان نمونه یو اس ای تودی تاکید کردهاست که «تمجید رهبر ایران باعث واکنش مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان شد».
نیوزویک نیز توئیت تهدیدآمیز جانسون خطاب به دانشجویان آمریکایی را برجسته ساخت. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشت: «اگر آیت الله را راضی کردهاید، آمریکا را از دست دادهاید».
نیوزویک که توجهی ویژه به نامه رهبری داشت و در این زمینه دستکم ۲ گزارش منتشر کرد، همزمان که بخشهایی از محتوای نامه را منعکس نمود اما تخریب آشکارا در آن به چشم میخورد.
این نشریه آمریکایی با کاربرد واژههایی چون «سرکوب»، «اجبار» و «خشونت» در قبال ایران، سعی در پنهانسازی جنایتهای رژیم صهیونیستی و غرب در نوار غزه دارد؛ این ادعاها علیه جمهوری اسلامی ایران تا جایی پیش میرود که در این گزارش نوشته شده است «زنان در ایران با مجازات اعدام مواجه هستند»!
بنابراین رسانههای غربی به جای اینکه بر بیش از ۳۶ هزار شهید نوار غزه که دو سوم آنها را زنان و کودکان تشکیل میدهند، تمرکز کنند و جنبش دانشجویی را خیزش علیه پاکسازی قومی-نژادی از سوی رژیم صهیونیستی بدانند، در صدد پاک کردن صورت مساله هستند.
نظر شما