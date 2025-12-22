به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، اظهار کرد: ماه آذر امسال ساعتی پیش به پایان رسید و بررسیها نشان میدهد میانگین دمای هوای کشور حدود ۱.۲ درجه گرمتر از حد نرمال بلندمدت بوده است.
وی افزود: در بین استانها، مازندران و گیلان گرمترین شرایط را تجربه کردند و در مقابل استان هرمزگان و پس از آن خوزستان نسبت به میانگین ۵۰ ساله خنکتر از سایر استانها بودهاند. همچنین در تهران دمای هوا در آذرماه حدود دو درجه بالاتر از متوسط بلندمدت ثبت شد.
اصغری درباره وضعیت بارشها بیان کرد: روزهای پایانی آذر، استانهای هرمزگان، کرمان، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، یزد، اصفهان، فارس و بوشهر از نظر درصد بارش نسبت به نرمال وضعیت مناسبی داشتهاند، اما استانهای قزوین، تهران، البرز، گیلان، همدان و مرکزی از نظر کمبارشی در شرایط نامطلوبی قرار دارند.
وی ادامه داد: بر اساس دادههای ۹ مدل اقلیمی، پیشبینی میشود تا نیمه بهمن ماه میانگین بارش در کل کشور نزدیک به حالت نرمال باشد و در برخی مناطق نیمه شمالی کشور، به ویژه سواحل دریای خزر و استان اردبیل، بارشها بیش از نرمال خواهد بود.
این کارشناس هواشناسی درباره دمای هوای پیش رو گفت: در بازه زمانی تا نیمه بهمن، دمای هوا در جنوب و جنوبغرب کشور بین نیم تا یک درجه و در سایر مناطق کشور حدود یک تا دو درجه بالاتر از نرمال پیشبینی میشود.
اصغری در پایان خاطرنشان کرد: از امروز (یکم دی) تا چهارشنبه (۳ دی)، به دلیل پایداری جو، برای استانهای تهران، البرز، مرکزی، یزد و اصفهان هشدار آلودگی هوا صادر شده است. رعایت استانداردهای سختگیرانه آلایندگی در صنایع و مدیریت بهینه مصرف سوختهای فسیلی ضروری است تا سطح هشدار از زرد به نارنجی ارتقا نیابد.
