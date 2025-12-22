نوری: سهمیه ۹۴میلیون دلاری مرزنشینان خراسان شمالی ظرفیت مهم واردات است

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری ظهر دوشنبه در شورای ساماندهی مبادلات مرزی خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، با تأکید بر اهمیت بازگشایی گذر مرزی خراسان شمالی اظهار کرد: پیگیری‌های جدی برای بازگشایی این گذر در حال انجام است و این موضوع از محورهای مهم سفر رئیس‌جمهور به استان نیز بوده است.

وی با اشاره به ظرفیت مناسب مرزنشینان خراسان شمالی افزود: سهمیه ۹۴ میلیون دلاری مرزنشینان برای واردات، رقم قابل توجهی است که می‌توان از آن برای تأمین نیازهای استان بهره برد.

استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: این ظرفیت می‌تواند برای کشور ترکمنستان نیز به‌عنوان یک پتانسیل بالقوه مطرح باشد.

نوری ادامه داد: اقلام مورد نیاز مردم از طریق شرکت‌های تعاونی مرزنشینان قابل تأمین است که این موضوع فرصت ارزشمندی برای استان به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه کارت‌های مرزنشینی و تفویض اختیار به استانداران دو ظرفیت مهم در این حوزه هستند، گفت: با استفاده از این ظرفیت‌ها می‌توان بخش قابل توجهی از مشکلات مرزنشینان را برطرف کرد.

استاندار خراسان شمالی بیان کرد: استفاده از ظرفیت اتاق بازرگانی برای حل چالش‌های مرزنشینان به‌ویژه در حوزه واردات ضروری است و دستگاه‌های اجرایی از جمله گمرک و جهاد کشاورزی می‌توانند نقش محوری در این زمینه ایفا کنند.

نوری ساماندهی و تقویت تعاونی‌های مرزنشینان را ضروری دانست و افزود: اگرچه میزان واردات انجام‌شده مناسب بوده، اما با این ظرفیت می‌توان نیاز سایر استان‌ها را نیز تأمین کرد و تنوع‌بخشی به محصولات وارداتی از اولویت‌ها است.

وی همچنین بر ضرورت رفع نگرانی‌های مرزنشینان تأکید کرد و گفت: با انعقاد قراردادهای لازم توسط دستگاه‌های متولی باید اطمینان حاصل شود که مرزنشینان متضرر نخواهند شد.