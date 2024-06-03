امام خمینی (ره) همیشه بر اقامه حق و عدل در جامعه تاکید داشتند

به گزارش خبرگزاری مهر، تراب محمدی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب همیشه بر لزوم نشر و تبیین زندگی امام راحل تاکید کرده و فرمودند که راه ایشان، راه ما و هدف ایشان، هدف ما است.

وی افزود: امید و امیدآفرینی از سلوک مهم زندگی امام خمینی (ره) بود که در قیام ایشان نیز به عنوان یک عنصر دائمی مطرح است، امید به رضایت پروردگار و مردم در رفتار و گفتار ایشان کامل مشهود بود.

وی ادامه داد: قیام امام راحل برای خدا بود و برای خدا قیام کرد و همیشه بر خدمت به خلق تاکید داشت.

محمدی گفت: امام خمینی (ره) همیشه بر اقامه حق و عدل در جامعه تاکید داشته و هدف ایشان نیز برپایی عدل در جامعه بوده که امروز مردم و مسئولان باید در این زمینه کوشا باشند.

وی تاکید کرد: یکی از مهمترین سلوک رفتاری امام راحل، ترس از خدا است که بیان معروف "آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند" نشان از زبان گویای ایشان است که همواره انقلاب اسلامی را به مردم تبیین می‌کردند.

وی افزود: امام خمینی (ره) معتقد بودند که اگر صادقانه با مردم صحبت کنیم و در جریان مسائل قرار دهیم، خود مردم پشتیبان انقلاب خواهند بود.

سرپرست استانداری آذربایجان شرقی گفت: امام تلاش کردند تا انقلاب را از گذشته جدا و فرهنگ انقلاب را از زیر سایه تمدن غرب خارج کنند و ذیل تمدن اسلامی قرار دهند.

وی افزود: امام راحل معتقد بودند که جمهوریت ما از غرب وام نگرفته بلکه با اعتقاد به آرای مردم بوده و مردم باید نظام خود را تأیید کنند که بر این اساس چند ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی رفراندوم را برگزار کردند که ۹۸ درصد مردم به جمهوری اسلامی رأی دادند.

وی ادامه داد: امام راحل به رأی مردم اعتماد و اعتقاد داشتند و با مردم بودند و مردم داری ایشان زبانزد بود، مردم، امام را دوست داشتند و به همین خاطر نیز قیام به نتیجه رسید و در ادامه مراسم تشییع پیکر رهبر کبیر انقلاب با حضور چند میلیونی مردم برگزار شد.

محمدی گفت: رهبر معظم انقلاب نیز راه امام راحل را ادامه داده و موفقیت‌های امروز انقلاب اسلامی نیز در سایه همان راه تبیین شده امام خمینی (ره) است.

وی افزود: امروز کشور ما در تمام زمینه‌ها از جمله مبارزه با استکبار و حمایت از مردم مظلوم و آزادی خواهان جهان حرفی برای گفتن دارد.

وی ادامه داد: تشکیل جبهه مقاومت جزو آرمان‌های امام راحل بود که رهبر معظم انقلاب نیز این راه را ادامه داده و امروز پس از گذشت ۴۵ سال از پیروزی انقلاب اسلامی، شاهد دیوار مستحکم ضد استکبار جهانی هستیم.