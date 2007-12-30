به گزارش خبرنگار مهر، "اقلیما" که از چهارشنبه هفته گذشته روی پرده سینماها رفته، سومین فیلم محمدمهدی عسگرپور است و در ژانر وحشت قرار دارد. فیلم داستان زوجی خوشبخت است که زندگی آرام آنها با بستری شدن مرد دستخوش تلاطم می‌شود. دغدغه بیماری مرد و اتفاقات عجیب و غریب در بیمارستان و خانه آرامش روحی و روانی زن را به هم می‌ریزد.

در این فیلم که بر اساس فیلمنامه محمدرضا گوهری و عسگرپور ساخته شده پانته‌آ بهرام، حسین یاری، احمد مهرانفر، شاهرخ فروتنیان، فرناز رهنما، هنگامه قاضیانی و احسان امانی بازی می کنند. "اقلیما" با مدیریت فیلمبرداری مرتضی پورمحمدی تولید شده و ناصر عنصری با مشارکت بنیاد سینمایی فارابی تهیه و تولید آن را بر عهده داشته است.





اقلیما

این فیلم از چهارشنبه پنجم دی‌ماه در سینماهای اریکه 1، استقلال، بلوار، ایران 1، فرهنگ 1، شهر قشنگ، جی 3، سپیده 2، اروپا، فلسطین 3، کانون و مرکزی 2 به اکران درآمده است.

"عاشق" هفتمین فیلم سینمایی افشین شرکت یک موزیکال کودکانه با برداشتی آزاد از فیلم "اشک‌ها و لبخندها" رابرت وایز است. این فیلم محصول سال 85 است و بازیگرانی چون هانیه توسلی، ایرج نوذری، شمسی فضل‌اللهی، مهری ودادیان، مهدی صباغی، امیر نوری، مونا فرجاد، لادن سلیمانی، کیانوش گرامی، ترلان پروانه و روژان آریامنش در آن بازی کرده‌اند.

از دیگر عوامل فیلم می‌توان به تورج اصلانی مدیر فیلمبرداری، مجید میرفخرایی طراح صحنه و لباس، مهری شیرازی طراح چهره‌پردازی، احمد کلانتری صدابردار، فرهاد آئیش بازیگردان، فردین خلعتبری آهنگساز، حسن ایوبی تدوین، علی نیکرفتار عکاس و عباس شوقی مسئول جلوه‌های ویژه اشاره کرد.

"عاشق" در جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان همدان جایزه بهترین موسیقی را از آن خود کرد و در نخستین نمایش خود 2/95 درصد آراء تماشاگران را به دست آور. این فیلم از چهارشنبه 28 آذر در سینماهای پایتخت 2، حافظ 1، جوان 1، اریکه 2، قدس، ایران 2، شهر تماشا 1، پردیس تماشا 3، پیوند، آسیا، ملت، جی 2، کارون 2، بهمن 2، قیام، فردوسی، گلریز 1 و عصر جدید 2 اکران شده است.

"چهارانگشتی" هشتمین فیلم سینمایی سعید سهیلی و روایتگر قصه جوانی شهرستانی به نام فواد است که برای کار به تهران می آید. او در ایستگاه راه آهن با دختری به نام الهام آشنا می شود که برای مراسم تدفین برادرش که از افراد نیروی انتظامی است و به دست اشرار به شهادت رسیده، راهی تهران است ...

بهرام رادان، جمشید هاشمپور، اندیشه فولادوند، لیلا ارشادی، طناز طباطبایی و مهدی ماهانی بازیگران این فیلم هستند که نویسندگی، کارگردانی و تهیه‌کنندگی آن را سهیلی انجام داده و با مشارکت موسسه ناجی هنر تولید شده و پخش آن هم بر عهده امید فیلم است.

"چهارانگشتی" در دومین جشنواره فیلم پلیس برنده جایزه بهترین کارگردانی شد. این فیلم از چهارشنبه 14 آذرماه در سینماهای فلسطین 2، جی 1، تهران 2، شقایق، مرکزی 3، سروش، المپیا و جمهوری 1 اکران شده است.

فیلم سینمایی "هدف اصلی" به کارگردانی قدرت‌الله صلح میرزایی بر اساس فیلمنامه محمد نشاط و حسن انصاریان در ژانر رزمی تولید شده و اکبر عبدی، سیروس گرجستانی، حدیث فولادوند، پوراندخت مهیمن، جمشید شامحمدی، زهره حمیدی، کامران پیرنیا، امیرحسین آرمان و امیر مرتضوی در آن بازی کرده‌اند و هدایت فیلم پخش آن را بر عهده دارد.

در خلاصه داستان فیلم آمده: در شب خواستگاری دختر یراقچی که حالا مردی ثروتمند شده، امیر خواستگار سابق دختر که یک رزمی‌کار است مراسم را به هم می‌زند. پس از آن سامان خواستگار جدید تصمیم می‌گیرد تلافی کند. "هدف اصلی" از چهارشنبه هفتم آذرماه به اکران درآمده و به نمایش در سینماهای فرهنگ 2، اریکه 3، پردیس تماشا 1، پارس 1 و شیدا ادامه می دهد.

"بچه‌های ابدی" هشتمین فیلم سینمایی پوران درخشنده است روایتگر زندگی دختری به نام نگار است که در آستانه ازدواج با جوانی به نام سعید درمی‌یابد او تعهدی در زندگی دارد که نمی‌تواند آن را به خاطر ازدواج نادیده بگیرد. نگار در مورد پذیرفتن این تعهد و اینکه تا چه اندازه توانایی آغاز زندگی مشترک با نفر سومی را دارد، دچار تردید می شود.

شهاب حسینی، الهام حمیدی، پانته‌آ بهرام، هادی مرزبان، آهو خردمند، فرزانه کابلی و فلور نظری بازیگران این فیلم هستند و مهری شیرازی، یدالله نجفی و بهزاد کزاری به ترتیب به عنوان طراح چهره‌پردازی، صدابردار و طراح صحنه و لباس در این پروژه همکاری داشته‌اند.

"بچه‌های ابدی" در جشنواره فیلم فجر پارسال جوایز بهترین موسیقی متن و بازیگر نقش مکمل زن را گرفت و در جشنواره فیلم کودک و نوجوان همدان نیز جایزه بهترین فیلم را برد. این فیلم از چهارشنبه هفتم آذرماه در سینماهای حافظ 2، عصر جدید 1، دهکده المپیک و جمهوری 2 اکران شده است.

"گوشواره" پنجمین فیلم سینمایی وحید موسائیان بر اساس قصه و فیلمنامه ای از هوشنگ مرادی کرمانی ساخته شده است. داستان فیلم درباره دختری فقیر به نام مهین است که گرانترین هدیه تولد را برای دوستش می خرد. حضور او در این جشن تولد ماجراهای جدیدی را برایش پیش می آورد که ...

اکبر عبدی، مسعود رایگان، رویا تیموریان و فریبا خادمی بازیگران، شهریار اسدی مدیر فیلمبرداری، ژیلا مهرجویی طراح صحنه و لباس و سعید ملکان طراح گریم فیلم هستند. تهیه‌کنندگی "گوشواره" را روح‌الله برادری به عهده دارد که در جشنواره فجر پارسال برای بازیگر نقش اول زن نامزد جایزه شد. "گوشواره" از چهارشنبه 30 آبان اکران شده و به نمایش در سینماهای آسمان آبی و ناهید ادامه می دهد.

"اتوبوس شب" هفدهمین فیلم کیومرث پوراحمد در ژانر دفاع مقدس ساخته شده است. داستان فیلم درباره عیسی رزمنده نوجوان 15 ساله ای است که مأموریت پیدا می کند عده ای اسیر عراقی را با یک اتوبوس قدیمی به قرارگاه برساند. "اتوبوس شب" در جوایز فیلم آسیا پاسیفیک جایزه ویژه هیئت داوران را برد.

این فیلم بر اساس فیلمنامه مشترک پوراحمد و حبیب احمدزاده ساخته شده و در جشنواره فجر و جشن خانه سینما در رشته‌های کارگردانی، فیلم، فیلمنامه و بازیگری جایزه برده است. خسرو شکیبایی، محمدرضا فروتن، مهرداد صدیقیان، الناز شاکردوست، احمد کاوری و امیرمحمد زند بازیگران "اتوبوس شب" هستند که از 24 آبان اکران شده و به نمایش در سینما عصرجدید 3 ادامه می دهد.

"توفیق اجباری" ششمین فیلم کارنامه محمدحسین لطیفی است. این فیلم با فیلمنامه ای از خود لطیفی در ژانر کمدی ساخته شده که داستان بازیگری به نام رضا گلزار است که از همسر خود جدا شده است. رضا و همسرش یکدیگر را دوست دارند، اما برخی ارتباطات رضا نارضایتی همسرش را به دنبال دارد.

در این فیلم محمدرضا گلزار، رضا عطاران، باران کوثری، بهاره رهنما، نیوشا ضیغمی، احمد پورمخبر و ... بازی می‌کنند. از دیگر عوامل "توفیق اجباری" می‌توان به مدیر فیلمبرداری محمدرضا سکوت و تهیه‌کننده سیدکمال طباطبایی اشاره کرد. این فیلم از چهارشنبه 16 آبان در آفریقا، سعدی، پیروزی، سپیده 1، پایتخت 1، پردیس تماشا 2، فلسطین 1، آستارا، مرکزی 1، صحرا، ماندانا، کارون 1، شاهد، میلاد، ایران 3، بهمن 1، گلریز 2 و اریکه 4 اکران شده است.

فیلم سینمایی "رفیق بد" اولین ساخته عباس احمدی مطلق بر اساس فیلمنامه ایرج طهماسب به تصویر درآمده و داستان دو دوست به نام‌های حبیب و عزیز است که از بچگی با هم بزرگ و حالا هم که صاحب خانواده ‌شده اند با یکدیگر رابطه دارند. این دو کارمند بانک کارشان انتقال پول بین شعب بانک‌هاست. یک روز حین مأموریت پول‌ها به سرقت می‌رود و ...

ایرج طهماسب، حمید جبلی، هما روستا، ژاله صامتی، ریما رامین‌فر، مهدی باطنی و الناز حبیبی دیگر بازیگران "رفیق بد" هستند. این فیلم به تهیه‌کنندگی حمید و مجید مدرسی در شرکت صحرا فیلم تولید و از چهارشنبه نهم آبان ماه اکران شده و به نمایش در سینما تهران 1 ادامه می دهد.





بچه های ابدی

فیلم سینمایی "کلاغ پر" که پیش از این "بازی کلاغ پر" نام داشت اولین فیلم بلند سینمایی شهرام شاه حسینی است. فیلم بر مبنای فیلمنامه حسن انصاریان در موسسه سینمایی پویا فیلم ساخته شده و محمدرضا گلزار، مهناز افشار، حسام نواب صفوی، بهنوش طباطبایی، سحر ریحانی، مریم سعادت، شیوا خنیاگر، رحمان مقدم و اکبر عبدی در آن بازی می‌کنند.

"کلاغ پر" داستان فردی به نام رضا است که در تعقیب عشق از دست رفته راهی شمال می شود. از دیگر عوامل می توان به فرج حیدری مدیر فیلمبرداری، مستانه مهاجر تدوینگر، احمد احمدی عکاس و عبدالله علیخانی و حسین فرحبخش تهیه‌کنندگان اشاره کرد. این فیلم از 18 مهرماه اکران شده و به نمایش در سینماهای پارس 2 و پیام انقلاب ادامه می دهد.

"فستیوال فیلم های ایرانی" در سینماهای سارا، نادر و رودکی در حال نمایش است. فیلم های "کلاهی برای باران"، "رویای خیس"، "طلسم" و "خشم" هم به ترتیب در سینماهای شهر تماشا 2، فرخ، شیرین و آرش به اکران ادامه می دهند.