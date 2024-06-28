به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین حسن علیدادی سلیمانی صبح جمعه با حضور در پای صندوق رأی مستقر در گلزار شهدای کرمان، اظهار کرد: بایستی هر فردی نسبت به سرنوشت خود حساسیت نشان دهد.

وی افزود: با انتخاب امروز، به مدت چهار سال کشور را در همه زمینه‌ها به کسی واگذار می‌کنیم که آن را پیش ببرد.

علیدادی سلیمانی سپس بیان کرد: در مدت تبلیغات انتخاباتی، هر کس تصمیم خود را گرفته و امروز می‌آید تا وظیفه حضور پررنگ و انتخاب اصلح را محقق کند.

وی با اشاره به اینکه امروز دو وظیفه داریم، تاکید کرد: وظیفه اول حضور پرشور پای صندوق‌های رأی است که موجب انسجام ملی و وحدت جامعه می‌شود و وظیفه دوم انتخاب اصلح است.

امام جمعه کرمان گفت: در شعبه اخذ رأی گلزار شهدای کرمان شاهد هستیم که مردم حضور یافته‌اند تا رأی خود را به صندوق بیندازند.

وی تصریح کرد: تفاوت شاخص انتخابات این دوره به خاطر موقعیت کشور است زیرا رئیس جمهور عزیزی که سه سال از عمر خود را وقف مردم کرد، در راه خدمت از دست دادیم.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان ادامه داد: شهید رئیسی یک نهضت خدمت‌رسانی را آغاز کرد و امروز باید بستری را فراهم کنیم تا این پرچم به دست یکی دیگر از شخصیت‌های نظام قرار بگیرد و بتوانیم نهضت خدمت را ادامه دهیم.

علیدادی سلیمانی اظهار کرد: نکته دیگر این است که هنوز دو ماه از شهادت رئیس جمهور نگذشته است که امروز پای صندوق‌های رأی هستیم و این امر ساختار قوی نظام را می‌رساند.

وی در ادامه افزود: در این مدت کوچک‌ترین مشکلی برای خدمت رسانی پیش نیامده است و امیدواریم در انتخاب اصلح نتیجه خوبی نصیب مردم بشود.

علیدادی سلیمانی با اشاره به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب درباره انتخاب اصلح، تاکید کرد: مردم حتماً به فرمایشات رهبری توجه می‌کنند و با معیارهایی که ایشان دادند، انتخاب اصلح را خواهند داشت.

امام جمعه کرمان در پایان بیان کرد: حتماً فرد توانمندی که تجربه کاری بالایی داشته باشد، بهتر می‌تواند پرچم را در دست گرفته و کار را پیش ببرد.