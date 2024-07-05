فرآیند رأی گیری انتخابات ریاست جمهوری در سرزمین آفتاب آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت هشت صبح روز جمعه (پانزدهم تیرماه) فرآیند اخذ رأی چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ۱۰۶۸ شعبه شهری و روستایی استان مرکزی آغاز شد.

ناظران مختلف علاوه بر هیئت‌های اجرایی و نمایندگان فرمانداری‌ها و بازرسان بر سر صندوق‌ها حضور دارند و همه امور کامل تحت نظارت قرار دارد تا یک انتخابات در تراز جمهوری اسلامی ایران رقم بخورد.

انتظار است مردم سرزمین آفتاب در ساعات اولیه به شعب اخذ رأی مراجعه کنند و آرا خود را به صندوق بیاندازند چرا که دوستان و دشمنان جمهوری اسلامی چشم به انتخابات ایران اسلامی دوخته‌اند.

انتخابات ریاست جمهوری هر چهار سال یک بار برگزار می‌شود اما به علت حادثه جانکاه شهادت آیت‌الله رئیسی و همراهانشان و بر اساس قانون اساسی که ظرف مدت ۵۰ روز باید رئیس جمهور جدید انتخاب شود، برگزاری انتخابات در دستور کار قرار گرفت.

انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری هشتم تیرماه همزمان در سراسر کشور برگزار و سعید جلیلی و مسعود پزشکیان به دور دوم راه یافتند.