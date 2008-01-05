  1. هنر
۱۵ دی ۱۳۸۶، ۸:۳۸

پوپک صابری:

صداوسیما مضرات تعطیلی سروش نوجوان را جدی بگیرد

مدیرمسئول و سردبیر هفته‌نامه بچه‌ها گل‌آقا، از تعطیلی ماهنامه سروش نوجوان و عدم موضع گیری صریح مسئولان و همکاران مطبوعاتی در این باره انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پوپک صابری گفت: متأسفانه در شرایطی که تعداد نشریات خوب این حوزه به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسد و نیز با جمعیت عظیم کودکان و نوجوانان ایران که یکی از سرمایه‌های ما هستند، نشریه خوب و پرسابقه‌ای مثل سروش نوجوان تعطیل می‌شود. صداوسیما باید مضرات تعطیلی سروش نوجوان را جدی بگیرد.

این طنزنویس با اشاره به تأثیر و نقش ماهنامه سروش نوجوان در تربیت و معرفی بسیاری از چهره‌ها و نویسندگان فعلی این عرصه ادامه داد: خیلی از کسانی که الان در حال نوشتن هستند اولین تجربه‌های روزنامه‌نگاری خود را با این نشریه شروع کردند. خود من اولین بار با نامه‌ای که از طرف کانون برایم رسیده بود و مرا تشویق به نوشتن کرده بود، نوشتن را جدی گرفتم و بعدها با نامه‌ای از سروش نوجوان در کارگاه‌های این نشریه شرکت کرده و کار مطبوعاتی‌ام را آغاز کردم.

سردبیر بچه‌ها گل‌آقا از مرحوم صابری (گل‌آقا) یاد کرد و گفت: پدرم به شدت روی بچه‌ها گل‌آقا و در کل نشریات کودک و نوجوان حساس بود و به آنها اعتقاد داشت. وقتی که باران تعطیل شد، نامه‌ای به رئیس سازمان حج و اوقاف نوشت که تأثیر خوبی در ادامه فعالیت آن گذاشت.

ماهنامه سروش نوجوان که در سال‌های پایانی دهه 60 توسط مرحوم قصیر امین‌پور، بیوک ملکی و فریدون عموزاده‌خلیلی راه‌اندازی شد، چندی پیش متوقف شد و از انتشار باز ماند.

