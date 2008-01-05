تور بهاره موسیقی ایرانی در قاره آمریکا برگزار می شود

سعید فرجپوری نوازنده کمانچه با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : مجموع قطعات گروه موسیقی "آوا" در این برنامه ها ازآلبوم "غوغای عشق بازان " است که در دو بخش برگزار می شود؛ در بخش اول قطعات "دیدار"،"چهارمضراب رقص پروانه" تصنیف "ساقیا" از ساخته های من و تصنیف های "درفراق" و "باده عشق " از محمدرضا شجریان در شور و افشاری اجرا می شود.

وی در ادامه خاطر نشان کرد : یک چهارمضراب و پیش درآمد و همچنین قطعه "سروچمان" از مجید درخشانی در بخش دوم این کنسرت ودر دستگاه ماهور ارائه می شود.

این آهنگساز به ترکیب گروه موسیقی "آوا" اشاره کرد و گفت : محمدرضا شجریان آواز ، مجید درخشانی نوازنده تار ،همایون شجریان تنبک و آواز،حسین رضایی نیا دف ترکیب گروه موسیقی "آوا" را تشکیل می دهند و حسین بهروزی نیا نوازنده بربط به ترکیب این گروه اضافه شده است که در ضمن به عنوان هماهنگ کننده و برنامه ریز گروه در آمریکا عمل می کند.

نخستین اجرای این گروه موسیقی از کانادا آغاز می شود و قراراست در شهرهای "ونکور" ،"سانفرانسیسکو"،" لس آنجلس"(تالار تئاتر کوداک)،"سیاتل"،"اورلاندو"،"شیکاگو"،"واشنگتن دی سی"،"آتلانتا" و "تورنتو" نیز اجرای برنامه داشته باشند.