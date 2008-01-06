شرایط کشور بحرانی نیست / نفس گرم امام در روح ملت جاری است

به گزارش خبرگزاری مهر، رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدارمسئولان اجرایی و جمعی از قشرهای مختلف مردم استان یزد گذار کشور از مرحله ای حساس را یادآور شدند و افزودند : البته این حساس بودن شرایط و نشانه های آن بعد از پیروزی انقلاب اسلامی همواره وجود داشته است و این مسئله به معنای وجود خطر و بحران نیست.

ایشان با تاکید بر اینکه مسئولان در سطوح مختلف باید فرصت خدمتگزاری به مردم را قدر بدانند، مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی را رهایی کشور از بیماری سنگین و تاریخی استبداد و سلطه پذیری دانستند و تصریح کردند : نفس گرم امام خمینی (ره) که توانست یک ملت را بعد از قرنها رکود و سستی از استبداد و سلطه پذیری نجات دهد و به زنده ترین ملت دنیا تبدیل کند همچنان با قدرت دمیده می شود و در روح و جان ملت جاری است.

حضرت آیت الله خامنه ای در تبیین این مسئله افزودند : بزرگترین و اساسی ترین کار انقلاب اسلامی که به برکت نفس گرم امام خمینی (ره) انجام شد، تغییر جوهری در مسیر تاریخ کشور و رهایی ملت ایران از بلای استبداد و سلطه پذیری بود که سالهای متمادی و از زمان حکومت قاچار تا پایان دوره پهلوی سایه سیاه آن بر این کشور سنگینی می کرد.

ایشان تاکید کردند به همین علت است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی همواره شرایط کشور حساس بوده و نشانه های آن هم طراحی جنگ تحمیلی علیه ملت ایران و توطئه های گوناگون از جمله طراحی یک برنامه ده ساله بعد از رحلت امام (ره) است.

رهبر انقلاب اسلامی با تشریح برخی جزئیات برنامه ده ساله دشمن بعد از رحلت امام (ره) خاطرنشان کردند : دشمن تصور می کرد بعد از رحلت امام خمینی (ره) به عنوان یکی از ستونهای اصلی حفظ نظام می تواند با یک برنامه ریزی دقیق پایه های فرهنگی و اعتقادی مردم را سست کند و با تغییر ذهنیت مردم نسبت به انقلاب اسلامی زمینه بازگشت مجدد استبداد و سلطه پذیری را فراهم کند.

حضرت آیت الله خامنه ای از تهاجم فرهنگی گسترده، تهاجم سیاسی داخلی، تهاجم سیاسی بین المللی، برجسته سازی برخی افراد ضد انقلاب و پر رنگ کردن حضور سیاسی برخی افراد غیر معتقد به نظام اسلامی به عنوان محورهای اصلی برنامه ده ساله دشمن بعد از رحلت امام (ره) نام بردند و افزودند : دشمن به خیال خود تصور می کرد بعد از اجرای این محورها در مدت ده سال با یک جرقه می تواند قشرهایی از مردم را بر ضد نظام بشوراند و ماجرای تیرماه سال 1378 در همین چارچوب قابل تحلیل است.

ایشان خاطرنشان کردند: دشمن در طراحی خود حتی تلاش کرد افرادی از عناصر فعال در عرصه فکری کشور و برخی از کسانی را که در بعضی مسئولیت ها بودند به سوی خود بکشاند، اما در مجموع به دلیل بنیه بسیار قوی انقلاب اسلامی وهوشیاری مردم ومسئولان در طراحی خود موفق نشد.

رهبر انقلاب اسلامی تاکید کردند : با وجود همه این توطئه ها، اکنون بعد از گذشت 28 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، احساسات مردم و دلبستگی آنها به نظام بسیار پر شور و قوی است و همه اینها به دلیل عشق و علاقه آحاد مردم به اسلام و انقلاب است.

حضرت آیت الله خامنه ای تصریح کردند : دشمن از این پس نیز در تلاش خود برای تغییر ذهنیت مردم نسبت به انقلاب اسلامی موفق نخواهد شد.

ایشان یکی دیگر از نشانه های حساس بودن شرایط کشور را بهانه تراشی ها، مخالفتها و رفتارهای دو گانه دشمن با دستیابی ملت ایران به انرژی هسته ای دانستند و تاکید کردند: در چنین شرایطی مهمترین وظیفه شناخت خطرهای اصلی است و امروز مهمترین خطر سست شدن عزم واراده، غفلت و گرفتار هدفهای کوچک دنیایی شدن است.

رهبر انقلاب اسلامی خاطر نشان کردند : همواره باید مراقب خطر بازگشت استبداد و سلطه بیگانگان بود وشاید دهها سال دیگر ملت ایران باید مراقبت کند تا جریان مردمسالاری دینی که هم ضد استبداد وهم ضد سلطه است به یک فرهنگ عمیق و ماندگار در میان مردم تبدیل شود.

حضرت آیت الله خامنه ای تاکید کردند : به همین دلیل است که اصل مسئله انتخابات مجلس هشتم، سلامت آن، فرهنگ انتخابات و افرادی که قرار است در انتخابات به مجلس راه یابند بسیار مهم است.

ایشان در همین خصوص افزودند : حساسیت رهبری در مورد انتخابات به این دلیل است که مبادا افرادی با گرایش به سلطه پذیری و احساس ضعف در برابر قدرتها و منفعل در مقابل هوچی گری های بین المللی به مجلس راه یابند.

رهبر انقلاب اسلامی مهمترین وظیفه مسئولان در شرایط کنونی را کار و تلاش بی وقفه و خدمت به مردم دانستند و تاکید کردند: مردمی بودن مسئولان و ارتباط نزدیک آنان با مردم و خود را خدمتگزار مردم دانستن و دچار غرور نشدن و حفظ پاکدامنی و مسئولیت شناسی از جمله وظایف سنگین مسئولان در رده های مختلف است.

در این دیدار قابل ازسخنان رهبر انقلاب اسلامی، فلاح زاده استاندار یزد، به نمایندگی از مردم ومسئولان استان ضمن قدردانی از سفر حضرت آیت الله خامنه ای به یزد، گزارشی از توانمندیها، ظرفیتها و مشکلات و همچنین طرحها و برنامه های مصوب در سفر مقام معظم رهبری برای توسعه بیش از پیش استان ارائه کرد و گفت : استان یزد با برخورداری از استعدادهای بالای علمی، زمینه های صنعتی و معدنی، سابقه کهن دینی، تاریخی وهنری و روحیه تدین و سختکوشی مردم وهمچنین استعدادهای طبیعی به ویژه ظرفیت بهره مندی از انرژی خورشیدی می تواند بر اساس اهداف برنامه چهارم و در چارچوب سند چشم انداز به افقهای روشنی برسد که به مراتب توسعه یافته تر و پیشرفته تر از شرایط کنونی باشد.