بلاتکلیفی تیم ملی فوتبال نگران کننده است/ کار از توصیه گذشته است

مهدی مهدوی کیا هافبک تیم فوتبال اینتراخت فرانکفورت که با خبرنگار مهر گفتگو می کرد با بیان این مطلب به مشکلات دیگر تیم ملی فوتبال کشورمان اشاره کرد.

بلاتکلیفی تیم ملی

کاپیتان تیم ملی فوتبال کشورمان در خصوص وضعیت انتخاب سرمربی این تیم خاطرنشان کرد: همانطور که کیکر نوشته بود ایران در بلاتکلیفی قرار دارد که این موضوع بسیار نگران کننده است زیرا به اندازه کافی زمان را از دست داده ایم.

وی اظهار داشت: ضرر انتخاب نشدن سرمربی را در بازی با سوریه دیدیم و 2 امتیاز حساس آن دیدار را به راحتی از دست دادیم ولی باید این مشکل هرچه سریعتر برطرف شود تا با آمادگی در بازی بعدی برابر کویت به میدان برویم.

کار از توصیه گذشته است

مهدوی کیا در پاسخ به این سوال که به عنوان کاپیتان تیم ملی برای انتخاب سرمربی این تیم چه توصیه به مسئولان دارد، تاکید کرد: من نباید به عنوان بازیکن در این خصوص اظهار نظر کنم ولی کار از توصیه گذشته است و باید هرچه زودتر سرمربی تیم ملی معرفی شود.

وی در خصوص این موضوع که در شرایط فعلی کدام مربی ایرانی استحقاق پذیرفتن این سمت را دارد، افزود: تیم ملی در کوران مسابقات مهم جام جهانی قرار دارد ولی باید در امر بسیار با اهمیت انتخاب سرمربی اقدامات فوری صورت گیرد تا برنامه های آماده سازی این تیم برای موفقیت در دیدارهای آینده بصورت طبیعی و منطقی پیگیری شود.

حضور در چهارمین جام جهانی

هافبک تیم کشورمان اضافه کرد: آرزوی همه مردم ایران این است که تیم ملی با توجه به شرایط سخت این دوره، برای چهارمین مرتبه جواز حضور در جام جهانی را بدست آورد تا با این موفقیت بار دیگر فوتبال ایران در بین تیم های برتر جهان قراربگیرد.

مهدوی کیا درپایان گفت: مطمئنا برای من هم افتخار بزرگی خواهد بود که برای سومین بار بتوانم در چنین مسابقات مهمی شرکت کنم اما حضور ایران در این جام اهمیت به مراتب بیشتری برایم خواهد داشت.

مهدوی کیا در ادامه گفتگوی خود با خبرنگار مهر به وضعیت تیم فوتبال اینتراخت فرانکفورت اشاره کرد و خاطر نشان ساخت : در بازی هفته پیش مقابل هانزاروستوک بازی ضعیفی را به نمایش گذاشتیم و حتی نتوانستیم موقعیت گلزنی برای خود ایجاد کنیم و در نهایت مستحق شکست در آن دیدار بودیم.

وی ادامه داد: در 2 بازی آینده کار بسیار سختی را پیش رو داریم زیرا باید در فاصله 8 روز برابر تیم های دوم و سوم جدول رده بندی به میدان برویم ولی اگر بتوانیم برابر این دو تیم پیروز شویم به جمع تیم های بالانشین صعود خواهیم کرد.

خستگی مهمترین امتیاز

هافبک ایرانی تیم فوتبال اینتراخت فرانکفورت در خصوص دیدار روز شنبه این تیم برابر وردربرمن تاکید کرد: این تیم روزگذشته در چارچوب رقابت های جام یوفا در پرتغال میهمان براگا بود که این مساله باعث می شود با خستگی برابر ما به میدان بیایند و این امتیاز مهمی برایمان خواهد بود که در ورزشگاه خانگی برابر آنها به پیروزی دست یابیم.

وی با اشاره به این موضوع که اینتراخت فصل جاری را با نتایج خوب آغاز کرد ولی اواسط فصل به علت آسیب دیدگی و محرومیت بازیکنان اصلی دچار افت شد، اضافه کرد: مطمئنا اگر بتوانیم در پایان فصل جواز حضور در جام یوفا را بدست آوریم کار بزرگی انجام داده ایم.

دلایل نیمکت نشینی

مهدوی کیا در خصوص دلایل حضور 15 دقیقه خود برابر هانزاروستوک تصریح کرد: در شروع نیم فصل دوم به علت مصدومیت 10 روز از تمرینات و مسابقات دوستانه تیم دور بودم تا سرمربی در ارنج اصلی خود از من استفاده نکند. با آرایش جدید تیم نیم فصل دوم را به خوبی شروع کرد و به همین دلیل سرمربی تصمیم گرفت از من به عنوان بازیکن جانشین استفاده کند.

وی در این مورد افزود: البته حضور در ایران و شرکت در بازی با سوریه باعث شد تمرینات تیم پیش از بازی با هانزاروستوک را هم از دست بدهم و طبیعی بود که در آن دیدار هم به عنوان بازیکن جانشین به میدان بروم ولی در این هفته آمادگی خوبی در تمرینات داشتم که همین موضوع می تواند به من کمک کند باردیگر به ترکیب اصلی تیم بازگردم.