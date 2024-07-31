به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو دانشجو دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در مکاتبه با ایمانیه استاندار فارس مصوبه شورا را با موضوع طرح جامع شهرک مسکونی دولتی کوهمره ابلاغ کرد.

بر اساس این مصوبه، شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ پیرو مصوبه مورخ ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ خود در زمینه «شناسایی پهنه‌های واجد قابلیت توسعه‌های شهری جدید در منطقه کلان‌شهر شیراز»، مصوبه جلسه ۲۰ آبان ۱۴۰۲ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس در خصوص موضوع «طرح جامع شهرک مسکونی دولتی کوهمره (جهت تأمین اراضی مورد نیاز نهضت ملی مسکن)» را در چارچوب مصوبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲ شورای‌عالی در زمینه اصلاحیه «بازنگری دستورالعمل ترویج شهرک سازی در کشور» و با توجه به صورتجلسه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و ضمن تأیید امکان تحقق پذیری چارچوب مورد نظر مصوبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ شورایعالی مطابق موارد مندرج در بند (الف)، چارچوب طرح جامع شهرک را به شرح بند (ب) تعیین و توصیه‌هایی را به شرح بند (ج) ارائه کرد:

الف- تحقق‌پذیری چارچوب موردنظر مصوبه مورخ ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ شورای‌عالی در طرح جامع

۱- تأمین زیرساخت‌ها منوط به رعایت موارد زیر است:

•با توجه به مکاتبه شماره ۱۴۰۹/۲۶۱/۱۴۰۳/ ص مورخ ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ شرکت آب و فاضلاب استان فارس، تأمین آب برای شهرک، از طریق مدیریت مصرف منابع آب شرب فعلی شهر شیراز و از انتهای شبکه آب شهر شیراز (بزرگراه مهندسین)، با توجه به تکمیل خط دوم سد درودزن، مشروط به تأمین اعتبار امکان‌پذیر خواهد بود.

•با توجه به مکاتبه شماره گ ۴۸/۳۲۰/۲۲۴۹۹ به تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۹۹ شرکت گاز استان، تأمین گاز برای شهرک امکان پذیر است لیکن با توجه اتمام اعتبار ۶ ماهه مکاتبه مذکور، ضروریست استعلام مربوطه به روز رسانی شود.

•با توجه به مکاتبه شماره ۶/۷۸۱/۱۴۰۰/۳ به تاریخ ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ شرکت برق منطقه‌ای، تأمین برق مشروط به تأمین اراضی مورد نیاز برای تأسیسات برق امکان‌پذیر است.

•ضمن تاکید بر رعایت مفاد مکاتبه شماره ۶۱۴۵/۴۱ به تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ اداره کل راهداری، ضروری است طرح نهایی به تأیید اداره کل مذکور برسد.

۲- با توجه به مکاتبه شماره ۱۶۹۹۶/۱۲۳/۱۴۰۲ به تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ اداره کل میراث فرهنگی استان، محدوده شهرک تداخلی با آثار و حرایم میراثی ندارد.

۳- با توجه به مکاتبه شماره ۲۶۷/۷/۴۳۸۰/۰۲ به تاریخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، محدوده شهرک تداخلی با حریم و محدوده املاک و اراضی نیروهای مسلح ندارد.

۴ - مطالعات پدافند غیرعامل بررسی شده و با عنایت به اعلام نظر نماینده محترم سازمان پدافند غیرعامل مورد تأیید قرار گرفت.

ب-چارچوب طرح جامع: طرح جامع پس از تأیید محدوده توسط سازمان ملی زمین و مسکن از منظر خروج اراضی مستثنیات از محدوده (موضوع بند ۲ مصوبه به تاریخ ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ شورایعالی) و با تاکید بر ضرورت تأمین سطوح و سرانه‌ها در همه سطوح مطابق مصوبه شورایعالی در خصوص تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهری و تعیین سرانه آنها، با رعایت چارچوب زیر به ستاد شهرک‌سازی ابلاغ و صدور پروانه شهرک منوط به رعایت چارچوب مذکور شود:

۱- با توجه به تعهدات قابل توجه دولت در منطقه کلان‌شهری شیراز مشتمل بر شهر شیراز و شهرهای اقماری آن جهت تأمین اراضی برای طرح نهضت ملی مسکن، قانون جوانی جمعیت و … و عدم تکافوی اراضی تأمین شده قبلی در قالب مصوبات مراجع ملی و استانی (نظیر اراضی الحاقی اکبرآباد، کمیل آباد و اراضی در نظر گرفته شده در شهر جدید صدرا)، واحد پذیری اراضی ۷۰ واحد در هکتار و تراکم ساختمانی به صورت مختلط (ترکیبی از ویلایی یک طبقه، دو طبقه و بیشتر به گونه‌ای که تأمین ۷۰ واحد در هکتار امکان پذیر شود) مدنظر قرار گیرد.

تبصره ۱: به منظور تأمین هزینه‌های مربوط به تأمین زیرساخت‌ها و خدمات عمومی، تخصیص حداکثر ۲۰ درصد از واحدهای اقامتی شهرک به خارج از دایره متقاضیان مسکن حمایتی و سایر تعهدات دولت مجاز است.

تبصره ۲: با توجه به ظرفیت جمعیت پذیری اراضی به میزان دو شهرک و ضرورت استفاده بهینه از اراضی با توجه به دلایل مذکور در این بند، طرح جامع اراضی در قالب دو شهرک (با سقف جمعیت پذیری ۳۰ هزار) ارائه شود. ضمناً بر ضرورت مدیریت یکپارچه شهرک‌ها تاکید می‌شود.

۱- با توجه به بند ۲ مصوبه مورخ ۲۰ آذر ۱۴۰۲ شورای‌عالی در زمینه اصلاحیه «بازنگری دستورالعمل ترویج شهرک‌سازی در کشور» مبنی بر ضرورت در نظر گرفتن کارکردها و نقش مکمل سکونت برای شهرک‌های مسکونی دولتی، ضمن مخالفت با استقرار صنعت در پهنه شمالی شهرک به عنوان نقش مکمل مذکور، به علت عدم امکان استقرار صنایع بالاتر از رده (۱) در داخل محدوده شهرک و محدود ماندن حوزه نفوذ صنایع مذکور به شهرک کوهمره و درنتیجه عدم وجود جذابیت کافی برای متقاضیان جهت استقرار در این پهنه صنعتی و با در نظر گرفتن طرح آمایش استان و سایر طرح‌های فرادست نظیر طرح مجموعه شهری، مقرر می‌شود پهنه شمالی شهرک به مسکونی و گردشگری اختصاص یابد.

۲- اراضی با شیب بالای ۱۵ درصد به کاربری مسکونی اختصاص نیابد.

۳- مطالعات لازم در زمینه حریم کمی و کیفی و بستر مسیل‌ها و طرح ساماندهی روان آب‌ها و سیلاب با تأیید شرکت آب منطقه‌ای انجام شده و نتایج آن در طرح لحاظ شود.

۴- حریم خطوط انتقال برق مطابق مکاتبه شماره ۱۱/۲۰۳۳۲/۱۴۰۲/۳ به تاریخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ شرکت برق منطقه‌ای رعایت شود.

۵- با توجه به جانمایی مکان اقامت عشایر در شمال‌غربی به سایت، و در راستای رعایت تبصره ۲ ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن، اطلاعات لازم مسیر کوچ عشایر از مراجع ذی‌ربط اخذ و در طرح رعایت شود.

۶- سلسله مراتب راه‌ها مطابق آئین‌نامه معابر شهری با رعایت توزیع متوازن کاربری به روی شبکه بازنگری شود. همچنین حریم راه روستایی کوهمره در غرب اراضی رعایت شود. ضمناً در رابطه با نحوه ارتباط شهرک با شهر شیراز از طریق حمل و نقل همگانی پیشنهادات لازم ارائه و یک پهنه به عنوان پایانه برای حمل و نقل عمومی در cbd شهرک تعیین شود.

۷- با استناد به ماده ۱۰۰ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، مبنی بر ضرورت تهیه پیوست تخصصی میراث فرهنگی و گردشگری برای طرح‌های توسعه‌ای و با توجه طرح آمایش استان و طرح‌های بالادست که موید مهیا بودن بستر گردشگری در منطقه می‌باشد، بر تهیه پیوست تخصصی میراث فرهنگی و گردشگری برای شهرک تاکید می‌شود.

۸- با استناد به بند ح ذیل ماده ۱۳ قانون مدیریت بحران کشور، بر تهیه پیوست کاهش خطر بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان مدیریت بحران کشور تاکید می‌شود.

۹- بر ضرورت رعایت مصوبات مورخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ شورای‌عالی در زمینه «ضوابط عمومی طراحی و ساخت مسکن حمایتی» و «ضوابط عمومی نمای بناهای شهری» تاکید می‌شود.

۱۰- ضمن تاکید بر اینکه مسئولیت موارد حقوقی و مالکیتی بر عهده اداره کل است، ضروری است تا استعلامات لازم از دستگاه‌های ذیربط استانی نظیر شرکت شهرک‌های صنعتی استان، صمت و … تکمیل شده و نتایج حاصله در طرح لحاظ شود.

ج- نحوه مواجهه با ساخت و سازهای غیرقانونی در باغات و اراضی کشاورزی واقع در منطقه کلان‌شهر شیراز: با توجه به حجم انبوه و وسیع ساخت و سازهای مسکونی در داخل باغات مجاور شهرک کوهمره (شمال و جنوب‌غرب شهرک) و در خارج از حریم شهر شیراز بدون هیچ‌گونه مبنا و محمل حقوقی و قانونی و وجود ساخت و سازهایی مشابه و به مراتب وسیع‌تر در منطقه کلان‌شهر شیراز (چه در حریم و چه در خارج از حریم)، همچنین با عنایت به:

•مخالفت صریح رهبری با ساخت و ساز موسوم به باغ شهرها (بیانات رهبری در ۱۷ اسفند ۱۳۸۹)؛

• مغایرت این اقدامات با تمام قوانین موضوعه از جمله قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها؛

• تبعات زیست محیطی این امرنظیر تاثیراین گونه بارگذاری‌ها برسفره های آب زیرزمینی باتوجه به کمبود منابع آب درمنطقه کلانشهرشیراز؛

•تبعات اجتماعی این امر و ایجاد رانت و مهیا کردن بستر زمین خواری؛

•هدایت سرمایه و نقدینگی به سمت سفته بازی در بازار زمین و مسکن؛

مقرر شد جهت برخورد مؤثر با تخلفات ساختمانی که در گذشته حادث شده‌اند و جلوگیری از وقوع تخلفات جدید، استانداری فارس در اسرع وقت نسبت به تشکیل کارگروه ویژه موضوع بند ۲ مصوبه مورخ ۲۵ آذر ۱۳۹۷ هیئت وزیران اقدام کرده و مراتب را طی گزارشی مشتمل بر دلایل شکل‌گیری تخلفات مذکور، اقدامات انجام پذیرفته در رابطه با مواجهه با آنها و راهکارهای پیشنهادی مربوطه، جهت اتخاذ تصمیم نهایی به کارگروه فراقوه‌ای مبارزه با زمین‌خواری ارائه کند.