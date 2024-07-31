به گزارش خبرنگار مهر از پاریس، مسابقات شمشیربازی بازی های المپیک ۲۰۲۴ در اسلحه سابر با برگزاری دیدار رده بندی میان ایران و فرانسه، تیم های نهم و چهارم جهان در کاخ گراندپاله پیگیری شد.

این دیدار که شامگاه چهارشنبه (۱۰ مرداد) برگزار شد با شکست ۴۵ به ۲۵ ملی پوشان اسلحه سابر ایران به پایان رسید. با تصمیم پیمان فخری سرمربی تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر، علی پاکدامن، محمد رهبری و فرزاد باهر ارسباران ترکیب تیم ایران را در این دیدار تشکیل دادند.

ملی پوشان ایران در شرایطی در دیدار رده بندی حاضر شدند که جو سالن کاملا به نفع حریف میزبان بود. علاوه بر این داور این دیدار نیز همچون دیدار با مجارستان، تصمیماتی گرفت که به نفع فرانسه بود.

با شکست برابر مجارستان، تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر ایران از دستیابی به مدال بازماند و در رده چهارم جدول رده بندی رقابت های این اسلحه ایستاد.

تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر در دیدار نخست خود در این دوره بازی های المپیک صاحب پیروزی ارزشمندی برابر آمریکا شد اما بعد از شکست برابر مجارستان مقابل فرانسه هم شکست خورد. این در حالی است که در صورت پیروزی برابر فرانسه، شمشیربازی برای نخستین بار در تاریخ صاحب مدال المپیک می شدند ضمن اینکه بعد از گذشت پنج روز از بازی ها، کاروان ایران نیز با نخستین مدال تاریخی خود در تاریخ المپیک، وارد جدول توزیع مدال ها می شد.

تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر در دوره پیشین بازی های المپیک صاحب جایگاه ششم شده بود.

عملکرد تیم ملی اسلحه سابر در بخش تیمی بازی های المپیک به این شرح است:

جدول یک چهارم

* ایران ۴۵ - ۴۴ آمریکا

مرحله نیمه نهایی

* ایران ۴۳ - ۴۵ مجارستان

مرحله رده بندی

* ایران ۲۵ - ۴۵ فرانسه

عملکرد ملی پوشان اسحله سابر در دیدار رده بندی برابر فرانسه نیز به این شرح است: