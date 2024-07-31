به گزارش خبرگزاری مهر، تراب محمدی عصر چهارشنبه در جلسه شورای هماهنگی امور ایثارگران و ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت با تأکید بر اینکه شهدا مظهر عزت و افتخار کشور هستند، افزود: حفظ دستاوردهای دفاع مقدس و تکریم خانواده معظم شهدا جزو وظایف اصلی همه ما است که باید به انجام آن اهتمام لازم را داشته باشیم.

وی افزود: مرور وقایع چند دهه اخیر نشان می‌دهد که فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه ساری و جاری است و باید این فرهنگ در بین جوانان تقویت شده و منجر به بصیرت‌افزایی این قشر از جامعه شود.

محمدی ادامه داد: برگزاری اجلاسیه شهدای غریب در راستای شناسایی این قشر بسیار مهم است و اگر بخواهیم فرهنگ ایثار و شهادت و تکریم از خانواده‌های آنان در بین جوانان گسترش باید برنامه‌ریزی اصولی داشته باشم.

وی با اشاره برگزاری اجلاسیه شهدای غریب در استان ابراز کرد: به شهدای غریب توجه چندانی نشده است و براین‌اساس باید اجلاسیه آنان پررنگ‌تر دیده و برگزار شود و برنامه‌ریزی ویژه برای برگزاری اجلاسیه شهدای غریب با محوریت حضور جوانان در استان صورت بگیرد.

وی با اشاره به جنایات صهیونیست‌ها در غزه و آگاهی مردم جهان از درد مردم غزه و پایداری جبهه مقاومت در برابر این جنایات گفت: امروز به‌پاس خون شهداست که مرزهای کشورمان به جبهه مقاومت و مرزهای سوریه و لبنان و فلسطین امتداد پیدا کرده است.

سرپرست استانداری آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی باید فراتر از تکالیفی که در برگزاری این اجلاسیه دارند جهت برگزاری بهتر همکاری کنند.

لازم به ذکر است تعداد ۵۱ شهید غریب در استان آذربایجان شرقی شناسایی شده است.