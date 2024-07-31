تکمیل زنجیره تولید ورق آلومینیوم و کامپوزیت ساختمانی در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد شانیان و ابوذر جمشیدوند مدیرکل دفتر ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی وزارت صمت و هیأت همراه از طرح توسعه شرکت سنگ شیرپارس بازدید کردند.

مدیرکل صمت استان همدان در این بازدید گفت: این واحد در زمینه تولید انواع ورقهای آلومینیومی فعالیت دارد و به تازگی با سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیارد تومان توانست خط رنگ ورق‌های آلومینیوم و کامپوزیت ساختمان را راه اندازی کند.

شانیان با بیان اینکه طرح‌های توسعه این واحد صنعتی به همت و همراهی کارشناسان اداره کل صمت استان اجرا شده است افزود: محصولات این واحد تولیدی علاوه بر جلوگیری از خروج ارز و تأمین بخشی از نیاز داخلی زمینه صادرات این محصول را هم فراهم کند.

وی با تاکید بر تکمیل چرخه تولید ورق‌های آلومینیومی و کامپوزیت ساختمانی در استان همدان خاطرنشان کرد: علاوه بر شرکت سنگ شیر پارس واحدهای صنعتی دیگری نیز در سطح استان فعالیت دارند که در زمینه تولید فویل آلومینیوم فعالیت دارند و صنعت استان را در تولید این محصول خودکفا کرده اند.

در این بازدید وضعیت تولید و فروش محصولات این شرکت بررسی شد و همچنین مسائل و مشکلات موجود مورد رسیدگی قرار گرفت.