عزاداری جنوبیها ؛ نماد اتحاد و انسجام مسلمانان

به گزارش خبرنگار مهر، عزاداری سید و سالار شهیدان در گوشه گوشه جهان توسط عاشقان آن حضرت با آداب و سننی همراه شده است که برخی از آنها نمادهایی از عشق و ارادت خالصانه به حضرت و اهل بیتش است.

در اغلب شهرهای جنوبی ایران عزاداری ایام محرم در حسینیه های بزرگ با نواختن " دمام " و سنچهای کوچک و نیز تشکیل حلقه های بزرگ انسانی همراه است.

در این نقاط عزاداران دست در کمر یکدیگر انداخته و با حرکاتی یکنواخت و مشخص به سینه زنی می پردازند در این شهرها سینه زنی رواج بیشتری نسبت به زنجیر زنی دارد.

اما دل دادن به نوای دمام و سنچ و اشک ریختن و گشتن و گشتن در جنوب حال و هوای دیگری دارد.

با آغاز ماه محرم‌الحرام و ایام سوگواری سیدالشهدا حضرت حسین ‌بن علی (ع) شهرها، بخش‌ها و روستاهای تابعه استان بوشهر یکپارچه سیاهپوش می شوند.

به‌همین مناسبت عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) با نصب بیرق عزا بر سردرب مساجد، تکایا، اماکن مذهبی، منازل، میادین و معابر در ماتم سرور شهیدان و ‪72 ‬ تن از یاران با وفای آن حضرت به ‌سوگ می نشینند.

مردم شهرها و روستاهای استان نیز همانند دیگر مناطق شیعه‌نشین در نیمه اول ماه محرم‌الحرام آیین عزاداری مختلف و خاصی برگزار می‌کنند.

در ماه محرم و دیگر ایام سوگواری مردم به سینه زنی و عزاداری می پردازند و سینه زنها به شکل خاصی به صورت دایره در می آیند و نوحه خوان ها نوحه می خوانند و همراه با آن طبل و سنج و شیپور هم می زنند که معروف ترین آلت موسیقی رایج در این استان "دمام" است.

از قدیمی ترین محله های این شهر می توان به چهار محل اشاره کرد که از دیر باز در برپایی مراسم سوگواری سید و سالار شهیدان ابا عبدا... الحسین (ع) سابقه دیرینه داشته و در دهه نخست ماه محرم بیشتر ساکنان بوشهر به سمت این مکان هجوم آورده و در مراسم خاص و ویژه سینه زنی و سنج و دمام شرکت می کنند.

ایام سوگواری ماه محرم در این استان با نام نوحه خوان بزرگ و صدای جاویدان و بی بدیل "جهانبخش کردی زاده" معروف به "بخشو" پیوند دیرینه ای دارد و چندین سال است که سبک نوحه خوانی وی در این ایام مرسوم و بیشتر بزرگان جا پای وی گذاشته اند.

آئین شمع زنی ‌از دیگر آئینها و مراسماتی است که در بوشهر به اجرا در می آید و مردم در مکانهای مقدس با روشن کردن شمع به دعا و راز و نیاز با معبود خویش می پردازند.

از دیگر امتیازات و ویژگی های خاص این استان در ایام ماه محرم برگزاری مراسم سوگواری در منازل در بخشهای مختلف است.

حرکت دستجات سینه و زنجیرزنی هیئت‌های مختلف در معابر عمومی نیز که از روز پنجم ماه محرم آغاز می‌شود در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی به ‌اوج می‌رسد.

همزمان با روز عاشورای حسینی، مراسم عزاداری مردم استان بوشهر به ‌اوج خود می‌رسد و فضای شهرها و روستاهای این استان آکنده از غم و اندوه می‌شود.

شبیه‌خوانی، برپایی محفل قرآنی، قرائت زیارتنامه عاشورا، طبخ و پخش انواع غذا از جمله حلوا، حلیم، شله‌زرد، عدس پلو، شیر برنج و قیمه ‌پلو بین مردم و توزیع آب، شربت و شیر به یاد تشنه ‌لبان صحرای نینوا توسط خردسالان از دیگر سنت‌های مرسوم مردم این استان در روز عاشوراست.

مردم سوگوار این استان همچنین در روز عاشورا با اجتماع در تکایا، مساجد و اماکن متبرکه، نماز ظهر عاشورا را به ‌یاد آخرین نماز و راز و نیاز سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع) در صحرای کربلا، اقامه می‌کنند.

"شام غریبان" از دیگر آیین‌هایی است که ‌در پایان روز عاشورا و پس ‌از تاریک شدن هوا در مناطق مختلف استان بوشهر برگزار می‌شود.

در این آیین‌ها، هیئت‌های عزاداری شب هنگام و در حالی که علم‌ها را به ‌صورت خوابانده حمل می‌کنند با حرکت در معابر عمومی و اجتماع در مساجد، تکایا و حسینیه‌ها با خاموش کردن چراغ‌ها و در فضای تاریک در غم شهدای دشت کربلا و حالات خاندان رسول‌ا... اشک ماتم می‌ریزند.