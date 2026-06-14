پیرقدیمی: دمام ما سند رسوایی شمر و یزیدیان زمانه است

مصطفی پیرقدیمی در حاشیه آیین استقبال از محرم در اجتماع شبانه رشت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم بازخوانی دقیق واقعه کربلا اظهار کرد: ماهیت قیام امام حسین (ع) همواره بر پایه تقابل نور و ظلمت بوده است و امروز وظیفه داریم عمق جنایات شمر و یزیدیان را برای نسل جوان تبیین کنیم.

مسئول هیئت دمام‌زنی «ابناالزهرا (س)» با بیان اینکه این هیئت با ۲۵ عضو فعال در گیلان، آیین دمام‌زنی را به فریادی علیه ظالمان تبدیل کرده است، افزود: دمام ما، سند رسوایی شمر و یزیدیان زمانه است.

پیرقدیمی با اشاره به رویکرد این هیئت گفت: هدف ما از این اجراها، تبیین دقیق ماهیت جنایاتی است که شمر و یزیدیان در حق خاندان آل‌عبا مرتکب شدند. در هر ضربه بر طبل‌هایمان، سعی داریم مظلومیت سیدالشهدا (ع) را در پیوند با قساوت دشمنان آن حضرت روایت کنیم تا نسل امروز بداند که این قیام، در واقع ایستادن تمام‌قد حق در برابر تیرگی مطلق یزیدی بود.

مسئول هیئت دمام‌زنی «ابناالزهرا (س)» با اشاره به لزوم بصیرت‌ افزایی از طریق آیین‌ های آیینی تصریح کرد: ما نمی‌خواهیم دمام‌زنی تنها یک نغمه صرف باقی بماند؛ بلکه قصد داریم میدان شهر را به میعادگاه تبیین حقانیت امام حسین (ع) تبدیل کنیم. هر ضرب دمام ما، تیری بر پیکره تفکر یزیدی است که با جنایات بی‌رحمانه‌اش می‌خواست نور حقیقت خاندان عصمت را خاموش کند.

وی تصریح کرد: این ۲۵ خادم حسینی، با شور و غیرتی که در سینه دارند، صدای مظلومیت آل‌عبا را به گوش رهگذران می‌رسانند. راه ما، راه استقامت در مسیر افشای جنایتکاران تاریخ است. ما ایستاده‌ایم تا روایتگر صریح این باشیم که جنایات یزیدیان هرگز از ذهن تاریخ پاک نخواهد شد.