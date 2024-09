شمارش معکوس برای درخشش جوانان ایرانی در مسابقات جهانی مهارت ۲۰۲۴

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آروان کلاد، جوانان ایران وارد فرانسه شدند و «همه‌چیز برای یک آوردگاه واقعی مهارتی آماده است» این را یکی از کارشناسان همراه تیم ملی ایران از وضعیت کلی سایت مسابقات جهانی مهارت گفت. روز سه‌شنبه، افتتاحیه چهل‌وهفتمین مسابقات برگزار می‌شود و مسابقات به‌طور رسمی از روز چهارشنبه، به‌مدت چهار روز ادامه خواهد داشت.

ایران در worldskills-lyon ۲۰۲۴ با ۱۸ نماینده در ۱۵ رشته‌ی تخصصی به لئون می‌رود. نمایندگان ایران پس از مسابقات متفاوت داخلی، مانند شعار این دوره از مسابقات «Where there is a skill there is a way» از شهرهای مختلف کشور انتخاب شدند. گفتی است که در این دوره از مسابقات، کوچک‌ترین نماینده‌ی ایران ۱۶ سال دارد و در رشته‌ی وب و توسعه‌ی شبکه‌های موبایل به این مسابقات راه یافته است.

امسال چهل و هفتمین دوره مسابقات جهانی مهارت در شهر لئون فرانسه برگزار می‌شود. حدود ۱۵۰۰ شرکت‌کننده‌ی جوان از حدود ۸۰ کشور برای نمایش توانایی خود به این مسابقات می‌آیند. شرکت‌کنندگان در بیش از ۶۰ رشته حرفه‌ای به رقابت می‌پردازند و میلیون‌ها نفر نتایج این مسابقات را دنبال می‌کنند. پرافتخارترین حضور ایران در این مسابقات به سال ۲۰۱۳ برمی‌گردد که تمام اعضای کاروان ایران مدال یا مدالیوم گرفتند.

سه روز مانده به شروع مسابقات

طبق برنامه‌ی مسابقات، روز چهارشنبه (۲۱ شهریور)، اولین روز مسابقات است و تا شنبه (۲۴ شهریور) ادامه پیدا می‌کند. به گفته‌ی کارشناسان همراه در این مسابقات، همه‌ی ۱۸ نفر کاروان ایران در تمام روزهای برگزاری مسابقات حضور دارد و در طبق تقویم مسابقات، مقابل حریف‌ها خواهند رفت.

کارشناس‌ها هم برای رقابت‌ها آماده می‌شوند!

تمام مسابقات جهانی در این استاندارد، شاخص‌های سخت‌گیرانه‌ای برای کارشناس‌های همراه شرکت‌کننده‌ها دارند. طبق همین مساله هم کارگاه‌های آموزشی مانند قوانین کلی مسابقات به کارشناس‌ها آموزش داده می‌شود.

یکی از کارشناس‌های آروان‌کلاد که که از منتورهای رشته‌های حوزه‌ی آی‌تی‌ست و رقابت‌کننده‌ها را همراهی می‌کند، ضمن اشاره به پرشور و پرجمعیت بودن این دوره از مسابقات گفت که «امروز ما محیط مسابقه را بررسی و همراه میزبان‌های مسابقات، قوانین را مرور می‌کنیم. و از روزهای بعد شرکت‌کنندگان برای بررسی سیستم‌ها و تجهیزاتی که برای مسابقات است، به سایت خواهند آمد».