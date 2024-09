تاثیر هوش مصنوعی بر آموزش آنلاین؛ سلطنت رباتی یا دگرگونی یادگیری

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، با توسعه صنعت IT و پیدایش هوش مصنوعی مولد، بسیاری از ما آینده‌ای را فرض می‌کنیم که در آن ربات بر آدم‌ حکم می‌کند و بازوهای آهنی آن‌ها سازوکار آموزش و بیزینس آدمی را از بین می‌برند اما بدانید که این فرض تنها یکی از احتمال‌های ممکن است و توسعه صنعت IT و هوش مصنوعی می‌تواند روی همه صنعت‌ها اثرگذاری زیادی داشته باشد و زمینه‌ساز یک دگرگونی در بخش آموزش و انواع پلتفرم آموزش آنلاین باشد. از این رو در این متن می‌خواهیم به همه تأثیرات هوش مصنوعی بر آموزش آنلاین اشاره کنیم و متوجه شویم که در پایان با توسعه صنعت IT و پیدایش هوش مصنوعی مولد، چه چشم‌اندازی مقابل چشم‌های ما قرار می‌گیرد؛ سلطنت رباتی یا دگرگونی یادگیری؟

در آینده صنعت آموزش که همواره در حال تغییر و تکامل است، پیدایش هوش مصنوعی (AI) تغییرات تحول آفرینی را در صنعت آموزش الکترونیکی پدیدار کرده و ارتباط فناوری و آموزش، دوران نویی را به ارمغان آورده که در آن هوش مصنوعی فقط یکی از کلمات کلیدی ترند و خوب نیست بلکه نیرویی شگرف و قوی به حساب می‌آید. در چنین فضایی، هوش مصنوعی طرق آموزش ما را به طور کامل دگرگون می‌کند و روی قسمت‌های گوناگون پلتفرم‌های آموزش آنلاین اثرگذاری زیادی دارد. تأثیر هوش مصنوعی بر آموزش آنلاین را می‌توان به چهار قسمت اصلی جدا کرد؛

تغییر هوش مصنوعی بر اساس شخصیت

راه‌های آموزش انطباقی

هوش مصنوعی سخنگو در قالب آموزگارهای خیالی

پیدایش متون نگارش شده با هوش مصنوعی

سنجش و بررسی هوشمندانه رفتار

تغییر هوش مصنوعی بر اساس شخصیت:

یکی از مهمترین تأثیرات هوش مصنوعی بر صنعت آموزش آنلاین، توانایی ارائه تجربیات و آموزش شخصی شده به شمار می‌رود. در واقع با کمک هوش مصنوعی، یک سفر آموزشی متناسب با نیازها، ترجیحات و سرعت یادگیری هر فرد طراحی می‌شود. بدین صورت که الگوریتم‌های هوش مصنوعی با تجزیه و تحلیل تعاملات یادگیری یک فرد، نقاط قوت و ضعف او را شناسایی کرده و محتوای آموزشی را به صورت پویا برای همان فرد تنظیم می‌کنند تا متناسب با سبک یادگیری منحصربه‌فرد وی باشد. این مسئله نه تنها سرعت آموزش را به شدت افزایش می‌دهد، بلکه تضمین می‌کند که هر دانش آموز به حداکثر پتانسیل بالقوه خود می‌رسد و مانعی برای پیشرفت پیش روی خود نمی‌بیند.

راه‌های آموزش انطباقی:

هوش مصنوعی سخنگو در قالب آموزگارهای خیالی:

هوش مصنوعی با چت‌بات‌های مجهز به عنوان معلمان مجازی، پشتیبانی فوری را فراهم می‌کند. به سوالات پاسخ داده و توضیحات کامل ارائه می‌دهد. بنابراین دیگر نیازی به انتظار برای پاسخ ایمیل نیست. این دستیارهای دیجیتال همیشه در دسترس، محیط آموزشی مناسبی با پشتیبانی همیشگی ایجاد می‌کنند که پروسه یادگیری را راحت‌تر می‌سازند. همچنین، هوش مصنوعی با ترکیب آموزش و سرگرمی در حوزه گیمیفیکیشن، یادگیری را لذت‌بخش‌تر می‌کند. الگوریتم‌های هوشمند، پیشرفت دانش‌آموزان را تجزیه و تحلیل کرده و عناصر بازی را برای حفظ چالش بهینه تطبیق می‌دهند که این مسئله باعث بهبود حفظ مطالب و ایجاد یک ماجراجویی جذاب در تجربه آموزش الکترونیک می‌شود.

پیدایش متون نگارش شده با هوش مصنوعی:

این روزها، محتوای اختصاصی زیادی توسط هوش مصنوعی در شبکه‌های اجتماعی تولید می‌شود که پلتفرم‌های آموزش آنلاین نیز می‌توانند از این محتواهای متنی، تصویری و ویدئویی برای بهبود فرآیند یادگیری و جذب مخاطبان استفاده کنند. متخصصان معتقدند که محتواهای تولید شده توسط هوش مصنوعی می‌توانند تحولی اساسی در توسعه برنامه‌های آموزشی آنلاین ایجاد کنند. الگوریتم‌های یادگیری ماشینی با غربالگری داده‌ها، محتوای آموزشی سفارشی‌سازی شده و به روز ایجاد می‌کنند که باعث صرفه‌جویی در زمان مربیان می‌شود و به آن‌ها فرصت می‌دهد تا بر مهارت‌های تحلیلی و نرم فراگیران تمرکز کنند.

سنجش و بررسی هوشمندانه رفتار:

تجزیه و تحلیل مبتنی بر هوش مصنوعی ارزیابی فراگیران را متحول کرده است. هوش مصنوعی امتحانات سنتی را به ارزیابی‌های پویا تبدیل می‌کند که فرآیند یادگیری و نتایج نهایی را می‌سنجند. الگوریتم‌ها نحوه برخورد فراگیران با مسائل، فرآیندهای تصمیم‌گیری و زمان صرف شده را تحلیل کرده و تصویر جامع‌تری از توانایی‌های افراد ارائه می‌دهند، که این امکان را به متخصصان می‌دهد تا راهکارهای بهتری برای بهبود یادگیری ارائه کنند.

آیا هوش مصنوعی در آموزش آنلاین یک وسیله است یا خطر؟

هوش مصنوعی در صنعت آموزش آنلاین، شیوه کسب دانش را تغییر داده و آینده‌ای مؤثر و هیجان‌انگیز را برای پلتفرم‌های آموزشی به ارمغان می‌آورد. با روش‌های یادگیری شخصی‌سازی شده، تولید محتوای پیشرفته و آموزگاران مجازی، این انقلاب آموزشی در حال وقوع است. سوال اصلی این نیست که آیا هوش مصنوعی را بپذیریم، بلکه این است که چگونه از پتانسیل آن به بهترین شکل استفاده کنیم.

