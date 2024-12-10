روسیه: ۳۸ عامل اقدامات تروریستی در سال جاری خنثی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانوستی، کمیته ضدتروریسم روسیه امروز سه‌شنبه با صدور بیانیه اعلام کرد: در سال جاری، ۳۸ عامل اقدامات تروریستی خنثی و بیش از ۱.۷ هزار نفر از همدستان آنها بازداشت شدند.

در بیانیه صادره از سوی کمیته ضد تروریسم روسیه در این خصوص آمده است: طی سال جاری بیش از ۱۰۰ هزار سلاح گرم و ۵.۵ هزار دستگاه انفجاری در روسیه کشف و ضبط شد.

بیانیه‌ای مذکور اضافه می‌کند: حفاظت از تأسیسات در برابر حملات تروریستی مورد توجه قرار داشته و روند مقابله با ایدئولوژی تروریسم و ‌نئونازیسم تقویت شده است.

کمیته ضد تروریسم روسیه افزود: طی سال ۲۰۲۴، حدود ۲.۷ هزار جرم مرتبط با قاچاق غیرقانونی اسلحه در روسیه شناسایی و متوقف شده است.