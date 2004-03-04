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۱۴ اسفند ۱۳۸۲، ۱۲:۰۴

در صورت همكاري ساير نهادها، كنگره صحيفه را به صورت بين المللي برگزارمي كنيم

گفتگو با رئيس ستاد اجرايي كنگره صحيفه سجاديه

گفتگو با رئيس ستاد اجرايي كنگره صحيفه سجاديه

اولين كنگره سراسري " صحيفه سجاديه " توسط نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه شيراز و همكاري بخش الهيات و معارف اسلامي دانشگاه شيراز طي روزهاي 17و18 اسفند برگزار مي شود .

 محمد علي وكيلي با اعلام اين خبر به خبرنگار گروه دين وانديشه گفت : ما هر دو سال يك بار جشنواره نهج البلاغه را برگزار مي كنيم . به دليل استقبال خيلي خوبي كه از اين جشنواره توسط دانشجويان و استادان صورت گرفته است تصميم گرفتيم هرساله جشنواره را برگزار كنيم .

 رييس ستاد اجرايي كنگره صحيفه سجاديه افزود : پس از تجربه خوب برگزاري جشنواره " نهج البلاغه" بهتر ديديم كه  جشنواره اي با موضوع  " صحيفه سجاديه " نيز برگزار كنيم ، اما از آنجا كه برگزاري اولين جشنواره " صحيفه سجاديه" مصادف با ايام محرم و سالگرد وفات آن حضرت است ، اين جشنواره را با نام كنگره برگزار خواهيم كرد .

وي با ذكر اين كه اين كنگره ويژه اساتيد حوزه و دانشگاه است ادامه داد : در دوره هاي بعدي ، دانشجويان نيز در جشنواره شركت  داده مي شوند . در اين گنكره علاوه بر ترجمه و شرح صحيفه سجاديه  موضوعات مختلفي همچون " اسناد، مترجمان و شارحان صحيفه" ، "عرفان شيعه در صحيفه" ، " تطبيقي بين زبان قرآن و دعا و حديث" ، " مناجات و تاثير آن در مسائل روحي ورواني" ، " تحليل مباحث كلامي در زبان دعا" ، " اخلاق و صحيفه" ، " الهيات صحيفه" ، " انسان شناسي در صحيفه" ، " ادبيات و سبك صحيفه" ، " اصول معرفت زباني و زبان معرفتي امام " و ...  مورد تحقيق وپژوهش قرار گرفته است .  

وكيلي درباره تعداد آثار رسيده به دبيرخانه كنگره گفت : تعداد 280 اثر به صورت مقاله و كتاب به دبيرخانه كنگره ارسال شده است كه از ميان آنها 26 اثر به عنوان اثر برگزيده انتخاب خواهند شد . همچنين از 50 اثر نيز تجليل به عمل  مي آيد . در حاشيه اين كنگره  نيز نمايشگاهي از آثار برگزيده كنگره و ديگر آثار عرصه صحيفه پژوهي برگزار خواهد شد .

وي درباره پيشنهاد برگزاري اين جشنواره ها به صورت بين المللي گفت  : ما در مرتبه نخست به ترويج مفاهيم  وانديشه هاي  " نهج البلاغه"  و "صحيفه سجاديه " در ميان دانشجويان و اساتيد مي انديشيم .  نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در نظر دارد كه اين جشنواره ها را به صورت بين المللي برگزار كند ، اما از آنجا كه برگزاري چنين جشنواره هايي در سطح بين المللي از توان اين نهاد بر نمي آيد ، در صورت همكاري و همراهي نهادهايي كه به نوعي در اين زمينه ها فعاليت مي كنند مي توانيم اين جشنواره ها را به صورت بين المللي برگزار كنيم .

رئيس ستاد كنگره صحيفه سجاديه در پايان اين گفت وگو با ذكر اين كه از اين پس جشنواره " نهج البلاغه " و " صحيفه سجاديه" به طور متناوب يك سال در ميان ( يكسال نهج البلاغه ، يكسال صحيفه سجاديه ) برگزار مي شود گفت : سال آينده سومين جشنواره نهج البلاغه را برگزار مي كنيم .

کد مطلب 63329

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