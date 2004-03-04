گفتگو با رئيس ستاد اجرايي كنگره صحيفه سجاديه

محمد علي وكيلي با اعلام اين خبر به خبرنگار گروه دين وانديشه گفت : ما هر دو سال يك بار جشنواره نهج البلاغه را برگزار مي كنيم . به دليل استقبال خيلي خوبي كه از اين جشنواره توسط دانشجويان و استادان صورت گرفته است تصميم گرفتيم هرساله جشنواره را برگزار كنيم .

رييس ستاد اجرايي كنگره صحيفه سجاديه افزود : پس از تجربه خوب برگزاري جشنواره " نهج البلاغه" بهتر ديديم كه جشنواره اي با موضوع " صحيفه سجاديه " نيز برگزار كنيم ، اما از آنجا كه برگزاري اولين جشنواره " صحيفه سجاديه" مصادف با ايام محرم و سالگرد وفات آن حضرت است ، اين جشنواره را با نام كنگره برگزار خواهيم كرد .

وي با ذكر اين كه اين كنگره ويژه اساتيد حوزه و دانشگاه است ادامه داد : در دوره هاي بعدي ، دانشجويان نيز در جشنواره شركت داده مي شوند . در اين گنكره علاوه بر ترجمه و شرح صحيفه سجاديه موضوعات مختلفي همچون " اسناد، مترجمان و شارحان صحيفه" ، "عرفان شيعه در صحيفه" ، " تطبيقي بين زبان قرآن و دعا و حديث" ، " مناجات و تاثير آن در مسائل روحي ورواني" ، " تحليل مباحث كلامي در زبان دعا" ، " اخلاق و صحيفه" ، " الهيات صحيفه" ، " انسان شناسي در صحيفه" ، " ادبيات و سبك صحيفه" ، " اصول معرفت زباني و زبان معرفتي امام " و ... مورد تحقيق وپژوهش قرار گرفته است .

وكيلي درباره تعداد آثار رسيده به دبيرخانه كنگره گفت : تعداد 280 اثر به صورت مقاله و كتاب به دبيرخانه كنگره ارسال شده است كه از ميان آنها 26 اثر به عنوان اثر برگزيده انتخاب خواهند شد . همچنين از 50 اثر نيز تجليل به عمل مي آيد . در حاشيه اين كنگره نيز نمايشگاهي از آثار برگزيده كنگره و ديگر آثار عرصه صحيفه پژوهي برگزار خواهد شد .

وي درباره پيشنهاد برگزاري اين جشنواره ها به صورت بين المللي گفت : ما در مرتبه نخست به ترويج مفاهيم وانديشه هاي " نهج البلاغه" و "صحيفه سجاديه " در ميان دانشجويان و اساتيد مي انديشيم . نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در نظر دارد كه اين جشنواره ها را به صورت بين المللي برگزار كند ، اما از آنجا كه برگزاري چنين جشنواره هايي در سطح بين المللي از توان اين نهاد بر نمي آيد ، در صورت همكاري و همراهي نهادهايي كه به نوعي در اين زمينه ها فعاليت مي كنند مي توانيم اين جشنواره ها را به صورت بين المللي برگزار كنيم .

رئيس ستاد كنگره صحيفه سجاديه در پايان اين گفت وگو با ذكر اين كه از اين پس جشنواره " نهج البلاغه " و " صحيفه سجاديه" به طور متناوب يك سال در ميان ( يكسال نهج البلاغه ، يكسال صحيفه سجاديه ) برگزار مي شود گفت : سال آينده سومين جشنواره نهج البلاغه را برگزار مي كنيم .