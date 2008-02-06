اعتبارات حوزه فرهنگ 17 درصد افزایش یافت

سیدجواد آرین منش در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با اشاره به اینکه اطلاع رسانی رکن اصلی در توسعه کشور و تحقق اهداف چشم انداز 20 ساله ایران است، افزود: چشمهای بینا و دقیق رسانه ها در ارزیابی عملکرد دولت و مجلس می تواند در پیشرفت جامعه بسیار موثر باشد.

وی اظهار داشت: اعتبارات حوزه فرهنگ امسال نسبت به سال گذشته 17 درصد افزایش یافته و تلاش می شود این رقم در کمیسیون تلفیق بودجه بیشتر شود.

آرین منش خاطرنشان کرد: این میزان افزایش در سایر دستگاه های دولتی شش درصد بود که در حوزه فرهنگ این رقم افزایش یافت.

وی عنوان کرد: اگرچه سهم بودجه فرهنگ از حوزه عمومی باید 10 درصد بیشتر باشد اما در حال حاضر 5/5 درصد بیشتر بوده که این رقم در سالهای گذشته سه درصد و کمتر از آن بود.

آرین منش از اعلام طرح جایگاه و حقوق خبرگزاری های غیر دولتی در صحن علنی مجلس خبر داد و یادآور شد: با تصویب این طرح نقش و جایگاه خبرگزاری های غیر دولتی اعتلا خواهد یافت.

نماینده مردم مشهد در مجلس عنوان کرد: در این راستا بودجه خبرگزاری های دولتی چون جمهوری اسلامی ایران تا سقف 50 درصد افزایش خواهد یافت.