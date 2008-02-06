سرویس دهی رایگان شرکت واحد اتوبوسرانی به مناسبت 22 بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر ، پس از پایان مراسم به شرح ذیل نسبت به بازگشت شرکت کنندگان به مبادی اولیه از محل استقرار اتوبوس ها اقدام خواهد شد.

1- برای مقاصد شمال و شمال شرقی شامل میادین: امام حسین(ع) ، امام خمینی(ره)، سپاه، ونک، هفتم تیر، سید خندان ، ولیعصر(عج) ، تجریش، میدان قدس، دانشگاه الزهرا(س) ، لویزان، نوبنیاد، اختیاریه و شهرک شهید محلاتی در خیابان شهید دکتر حبیب الله.

2- برای مقاصد شرق و شمال شرق شامل میادین: شهید نامجو، نارمک، خاقانی، رسالت، چهارراه تهرانپارس، چهارراه اشراق، سید خندان، پیروزی، شهدا، کلاهدوز، بهارستان و امام حسین(ع) در خیابان یادگار امام (ره).

3- برای مقاصد جنوب و جنوب شرق شامل میادین: شهرری، سیزده آبان، خزانه شهید بخارایی و دولت آباد در خیابان میمنت و برای میادین شوش ، خراسان، شهدا، هفده شهریور ، اصفهانک، اتابک، شهید محلاتی و خاوران در خیابان استاد معین و 21 متری جی.

4- برای مقاصد جنوب شامل میادین: بازار دوم نازی آباد، خانی آباد، ابوذر ، جلیلی، یاغچی آباد، راه آهن و شهید رجایی در خیابان نهر قلقلی، زنجان جنوبی و کارگر جنوبی.

5- برای مقاصد جنوب غرب شامل: آذری، یافت آباد ، خلیج فارس، فردوس، شادآباد و شهرک ولیعصر(ع) در خیابان آیت الله سعیدی.

6- برای مقاصد شمال و شمال غرب شامل: انتهای خیابان کارگر شمالی، سید جمال الدین اسدآبادی ، سعادت آباد ، فرحزاد، شهرک قدس، شهرآرا و کوی نصر در خیابان شهید اکبری و برای مقاصد شهر زیبا، کن، پونک، شهرک شهید باقری، منطقه 22 شهرداری، دهکده المپیک، شهران و جنت آباد در خیابان های شهید رحمانی، شهید عزیزی و بزرگراه شهید اصفهانی.

ضمنا جهت اطلاع بیشتر شهروندان تهرانی اعلام می شود در تعدادی از خطوط تغییراتی، به شرح ذیل انجام می پذیرد:

1- خطوط 12-5 (شهرک ولیعصر "عج" - پایانه آزادی)، 16-5 (خلیج فارس - پایانه آزادی)، 13-5 (یافت آباد - پایانه آزادی)، 26-5 (شاد آباد - مترو تهران)، 27- 5 (پایانه شهید سروری- متروی تهران) و 35-5 (پایانه آزادی - پایانه جنوب) به ابتدای بزرگراه فتح (میدان فتح) منتقل می شود.

2 - خط 34-5 (پایانه فیاض بخش - پایانه آزادی) به تقاطع نواب - آزادی و در صورت نیاز به میدان انقلاب اسلامی منتقل می شود و خط 38-5 (میدان هفتم تیر- پایانه آزادی ) به خیابان شیخ فضل الله نوری منتقل می شود.

3- خطوط (فرودگاه - میدان ونک) 1111 (میدان ونک - پایانه آزادی) ، 1114 - (میدان صنعت - پایانه آزادی) و 2222 (شهرک هوانیروز - پایانه آزادی) به خیابان شهید رحمانی و خطوط کرج و حومه کرج به خیابان شیخ فضل الله نوری و ضلع شمال اتوبان تهران - کرج به محل عوارضی سابق منتقل خواهد شد.

4- خطوط 24-22 (شهرک دانشگاه - پایانه آزادی) ، 13-8 (شهرک دریا - پایانه آزادی) ، 17 -8 (شهرک آزادی - پایانه آزادی) ، 19 - 8 (شهرک اکباتان - پایانه آزادی) و 29- 8 (شهرک شهرداری - پایانه آزادی) به جاده مخصوص کرج بعد از دوربرگردان جنب فروشگاه رفاه منتقل می شود.

5- خط 24- 8 (پونک - پایانه آزادی) به ابتدای خیابان آیت الله اشرفی اصفهانی منتقل می شود.

6- خط سامانه اتوبوسهای تندرو نیز از میدان انقلاب اسلامی به سمت شرق و بالعکس خدمت رسانی می نماید.