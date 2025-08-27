راه اندازی ۱۴ خط تاکسیرانی جدید در غرب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، ۱۴ خط تاکسیرانی جدید از مبدا منطقه ۲۲ به مقاصد برون منطقه‌ای پر تقاضا روز شنبه ۸ شهریور ماه سال جاری به صورت رسمی راه اندازی خواهد شد.

این اقدام گامی مؤثر در راستای پاسخگویی به نیازهای حمل‌ونقلی ساکنان این منطقه و تردد آسوده گردشگران به این پهنه غربی تهران محسوب می‌شود؛ به طوری که راه‌اندازی این خطوط، نقش بسزایی در کاهش زمان انتظار مسافران، سهولت دسترسی به مراکز مهم شهری و همچنین رونق گردشگری در منطقه ۲۲ خواهد داشت.

این ۱۴ خط تاکسیرانی جدید، که با تلاش مدیریت شهری منطقه ۲۲ راه‌اندازی شده‌اند، در نقاط کلیدی و پایانه‌های پرتردد منطقه مستقر خواهند شد.

مسیرهای راه‌اندازی شده این خطوط شامل پایانه مترو وردآورد به مترو شهران، پایانه چیتگر به پایانه جنت آباد، پایانه چیتگر به میدان ونک، میدان المپیک به میدان انقلاب، میدان المپیک به میدان صنعت، میدان المپیک به مترو شهران، پایانه شهید باقری به مترو شهران، پایانه دریاچه شهدای خلیج فارس به میدان هفتم تیر، پایانه دریاچه شهدای خلیج فارس به میدان انقلاب، پایانه دریاچه شهدای خلیج فارس به پل گیشا، پایانه دریاچه شهدای خلیج فارس به میدان صنعت، پایانه دریاچه شهدای خلیج فارس به میدان صنعت، پایانه دریاچه شهدای خلیج فارس به میدان ونک، پایانه دریاچه شهدای خلیج فارس به مترو صادقیه و پایانه دریاچه شهدای خلیج فارس به پل مدیریت است.

گفتنی است؛ این خطوط جدید، علاوه بر ۱۵ خط گردشی و ۵ خط ویژه تاکسی که پیش از این در شمال‌غرب تهران فعال بوده‌اند، شبکه حمل‌ونقل تاکسیرانی این محدوده را تقویت کرده و گزینه‌های بیشتری را برای انتخاب در اختیار شهروندان قرار می‌دهند.