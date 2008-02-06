کمک انگلستان به طالبان / افزایش تنش در روابط کابل- لندن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه "دیلی تلگراف" تیرگی روابط بین دولت افغانستان و دولت انگلستان با رسوایی لندن در مورد داشتن طرحی مخفیانه برای ساخت اردوگاههای آموزشی برای عناصر سابق طالبان شدت یافت .

افغانستان ماه گذشته یک ایرلندی به نام "مایکل سمپل" را که مقام دوم اتحادیه اروپا در این کشور محسوب می شد، به همراه یک مشاورسیاسی انگلیسی سازمان ملل متحد به نام "مروین پترسون"را به اتهام به خطر انداختن امنیت ملی از طریق مذاکره با طالبان اخراج کرد. سازمان ملل متحد، این اتهام را رد کرده و آن را سوءتفاهم خوانده بود.

سخنگوی کرزای افزود: اخراج این دو مقام بلندپایه بین المللی حاوی این پیام است که دولت همه را تحت نظر دارد و هر اقدام غیرمجازی را متوقف خواهد کرد.

مقامات افغانستان دلیل اخراج این دیپلمات ها را کشف مدارکی در نزد آنها دال بر یک طرح انگلیسی برای کمک به نیروهای طالبان عنوان کردند .

اساس این طرح ساخت اردوگاهی برای حدود 2000 عضو سابق طالبان است.

حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان که در حال آماده شدن برای انتخابات سال آینده است و درتلاش برای رهانیدن خود ازتهمت "گماشته" بودن است از هر فرصتی برای نشان دادن استقلال خود از غرب استفاده می کند .

از زمان اخراج دیپلمات ها روابط انگلستان –افغانستان به تیرگی گراییده است .