صاردات برق ایران ناچیز است/ تولید برق در زمستان افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر محمد احمدیان صبح امروز در حاشیه مراسم افتتاحیه دومین نمایشگاه بین المللی برق، الکترونیک و اتوماسیون صنعتی در جمع خبرنگاران افزود: این میزان تبادل انرژی برق با کشورهای همسایه بسیار منطقی و مناسب است.



وی با بیان اینکه واردات برق به کشور حدود 150 مگاوات در روز است، گفت: 70 مگاوات این میزان از کشور ترکیه وارد می شود و بیشترین تبادلات انرژی برق ایران با کشورهای همسایه به صورت دو طرفه است.



احمدیان با بیان اینکه کشورهای شمالی ایران در زمستان مصرف برق بالایی دارند عنوان کرد: در کشورما مصرف برق در زمستان پایین و در تابستان بالا است و میان ایران و کشور جمهوری آذربایجان این تبادل به صورت فصلی صورت می گیرد.



وی افزود: حداکثر مصرف برق در تابستان 35 هزار مگاوات و در زمستان 28 هزار مگاوات در روز است.



وی در پاسخ به سئوال مهر که پرسید "آیا صادرات به کشورهای افغانستان و عراق بلا عوض است" گفت: سعی ما بر این است که کمک بلاعوض نداشته باشیم زیرا اولویت با مصرف کنندگان داخلی است البته صادرات ناچیزی که به کشورهای عراق و افغانستان داریم به منظور تحکیم و گسترش روابط سیاسی و گاهی اقتصادی است.



معاون وزیر نیرو در امور برق خاطر نشان کرد: البته بسیاری از کشورهای همسایه متقاضی احداث خطوط جدید از ایران هستند که برنامه هایی را در این خصوص داریم اما اولویت با مصرف داخلی است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به بارندگی های اخیر در زمستان سال جاری گفت: طبق برنامه ریزی ها حدود 10 درصد انرژی برق کشور از نیروگاههای برق آبی تامین می شود که با وضعیت مخازن آبی این میزان به 15 درصد افزایش یافته است.

دکتر احمدیان افزود: در حال حاضر مخازن سدها از وضعیت مناسبی برخوردار است که این افزایش را در تامین برق بهار و تابستان سال آینده شاهد خواهیم بود.



وی در خصوص خاموشی های مقطعی در برخی از مناطق تهران اظهار داشت: زمستان امسال به لحاظ شدت سرما و تداوم دوره آن شرایط ویژه ای به وجود آمد که به منظور مصرف بهینه از انرژی گاز برنامه ریزی وسیعی صورت گرفت و یکی از این اقدامات خاموشی های مقطعی در برخی از مناطق تهران بر اساس مطالعات گسترده با هدف کاهش مصرف انرژی بود.



احمدیان در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر بحث تغییر ساعت در سال آینده و صرفه جویی ریالی در مصرف برق گفت: موضوع تغییر ساعت در مجلس به صورت یک قانون مصوب شده و دولت هم موظف به اجرای آن از سال آینده است و باید برای ارائه رقم صرفه جویی صبر کرد.



وی در خصوص کاهش تعرفه های مصرف برق در برخی از مناطق در فصل زمستان عنوان کرد: در مناطقی که گاز قطع شد و دولت برنامه ریزی ها و اقداماتی را برای استفاده مشترکین از مصارف برقی، افزایش میزان مشترکین از مصارف برقی و افزایش میزان توزیع در آن مناطق انجام داد.



احمدیان با بیان اینکه تعرفه های مصرف برق تصاعدی است گفت: در شرایط عادی که محدودیتی برای مصارف حرارتی از منابع گازی وجود ندارد، تعرفه های برق باید به گونه ای باشد که مصرف به درستی صورت گیرد و با افزایش مصرف، رقم قبوض نیز به شدت افزایش می یابد.



معاون وزیر نیرو در امور برق با اشاره به راه اندازی نیروگاه بوشهر یادآور شد: با فعالیت این نیروگاه در سال آینده ظرفیت تولید یک هزار مگاوات برق مصرفی در این منطقه فراهم می شود.