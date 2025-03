به گزارش خبرگزاری مهر، هانیه درویش، فعال حوزه شهری و تبلیغات در یادداشتی با نگاهی به کمپین‌های تجاری و تبلیغاتی موفق دنیا و مقایسه آن با کمپین «تهران دوست داشتنی» که توسط شهرداری تهران برگزار شده است تحلیلی ارائه کرد.

تبلیغات در ۳۶۰ درجه

اگر در تهران زندگی می‌کنید حتماً چیزهایی درباره «تهران دوست داشتنی» به گوشتان خورده و المان‌هایی از آن را در سطح شهر دیده‌اید. کافی است نگاهی به بیلبوردها یا پرچم‌های زد و آبی روی پل‌ها که کنار پرچم ایران برافراشته شده بیندازید یا پوسترها و بنرهای داخل مترو را نگاه کنید. حتی اگر از خانه بیرون نمی‌آیید، تلویزیون را که روشن کنید، تیزرهای تبلیغاتی و زیرنویس‌های این کمپین در برنامه‌های تلویزیونی و شبکه نمایش خانگی به اندازه‌ای هستند که شما به راحتی از آن مطلع شوید. حالا چرا این همه تبلیغ؟ پاسخش ساده است. برای اینکه تهران، دوست داشتنی تر شود. در واقع هدف کمپین «تهران دوست‌داشتنی» با شعار «یه ایران دوستش داره»، تقویت هویت شهری و معرفی ابعاد فرهنگی پایتخت به مردم است. این کمپین با دعوت از مردم برای به اشتراک‌گذاری تصاویر و خاطرات خودشان از تهران، به دنبال تقویت حس تعلق و همبستگی بین شهروندان است و برای همین، ارزش‌های فرهنگی و میراث تهران را به نمایش می‌گذارد. شاید این کمپین شباهت‌هایی با کمپین‌های بزرگ برندهای معروف مثل «فقط انجامش بده » (Just Do It) نایکی دارد که بر انگیزه‌بخشی و ارتباط عمیق با مخاطبان تأکید می‌کند. در واقع این کمپین‌ها با استفاده از قصه پردازی و ایجاد ارتباط احساسی با مخاطبان، موفق به جلب توجه و مشارکت وسیع مردم می‌شوند. اتفاقی که برای کمپین تهران دوست داشتنی هم افتاد. چطور؟ با شناخت درست و اصولی استراتژی‌های کمپین تبلیغاتی که در ادامه گزارش بیشتر با آن آشنا می‌شوید.

کمپین تبلیغاتی چیست و چه اهدافی دارد؟

کمپین تبلیغاتی، مجموعه‌ای از فعالیت‌های بازاریابی است که با هدف تبلیغ یک محصول، خدمت یا برند در یک بازه زمانی مشخص اجرا می‌شود. این کمپین‌ها معمولاً از رسانه‌های مختلف مانند تلویزیون، شبکه‌های اجتماعی، تبلیغات چاپی و دیجیتال برای ایجاد آگاهی و جلب توجه مخاطبان استفاده می‌کنند. یک کمپین تبلیغاتی می‌تواند اهداف متنوعی داشته باشد. افزایش آگاهی از برند، افزایش فروش و درآمد، ایجاد تعامل با مشتریان، توسعه وفاداری مشتریان، جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان فعلی. اما چه می‌شود که یک کمپین به قول معروف می‌گیرد و موفق می‌شود و یکی دیگر نه؟ این اتفاقات به چند عامل مهم بستگی دارد. یک کمپین تبلیغاتی خوب ویژگی‌های زیادی دارد مثل اینکه باید اهداف مشخصی را طراحی کند و پیام اصلی را ساده، قابل فهم و جذاب منتقل کند. باید خلاقانه باشد تا بر ذهن مخاطب اثرگذاری بیشتری داشته باشد. باید رسانه‌های تبلیغاتی برای رسیدن به مخاطب هدف به درستی انتخاب شده باشد و البته تعامل با مخاطب و اندازه‌گیری و تحلیل نتایج برای بهبود آن در آینده هم فراموش نشود.

کمپین‌های تبلیغاتی موفق دنیا

احتمالاً بتوان کمپین Just Do It برند نایکی را یکی از معروف‌ترین کمپین‌های تبلیغاتی اجرا شده در تمام دنیا دانست. کمپینی چنان موفق که حتی از هدف تبلیغاتی خود هم فراتر رفت و تبدیل به بخشی از فرهنگ عامه شد. پیام انگیزشی و قدرتمند، استفاده از چهره‌های مشهور ورزشی، سادگی و ماندگاری شعار از دلایل اصلی موفقیت این کمپین بود. «Share a Coke» یا «کوکا را به اشتراک بگذار» یکی دیگر از کمپین‌های موفق دنیا بود که در سال ۲۰۱۴ در آمریکا به راه افتاد. در این کمپین نام کوکاکولا از روی بطری‌های نوشابه حذف شد و به جای آن تعدادی از اسم‌های رایج آمریکایی روی بطری‌ها نوشته شد. شخصی‌سازی بطری‌های نوشابه و تشویق مشتریان به اشتراک‌گذاری تجربیاتشان در شبکه‌های اجتماعی از عوامل موفقیت این کمپین بود. یکی دیگر از خلاقانه‌ترین و مشهورترین کمپین‌های تبلیغاتی دنیا "Dumb Ways to DIE”کمپین ایمنی متروی شهر ملبورن بود که در سال ۲۰۱۲ توسط شهرداری این شهر برگزار شد. هدف این کمپین آگاه کردن مردم درباره ایمنی و خطرات نزدیکی به ریل‌های مترو بود که با رویکردی طنز، موزیک ویدئویی ساده درباره احمقانه ترین راه‌ها برای مردن را نشان می‌داد. یکی از این راه‌ها بی احتیاطی در کنار خطوط مترو بود که با استقبال عجیبی رو به رو شد. این ویدئو بلافاصله در یوتیوب، فیسبوک و توئیتر به اشتراک گذاشته شد و حتی به دلیل محبوبیت بالای آن، بازی‌های کامپیوتری آن هم به بازار آمد. دلیل اصلی محبوبیت این کمپین استفاده از موسیقی و انیمیشن جذاب برای انتقال پیام ایمنی و فراگیر شدن در شبکه‌های اجتماعی بود.

کمپین ۳۶۰ درجه چیست؟

کمپین‌ها انواع مختلفی دارند و یکی از آنها، کمپین ۳۶۰ درجه است که اسمش هم زیاد شنیده می‌شود. کمپین ۳۶۰ درجه نوعی از کمپین تبلیغاتی است که در آن از تمامی کانال‌های ممکن برای ارتباط با مخاطب استفاده می‌شود. این کمپین‌ها تجربه‌ای یکپارچه و هماهنگ را برای مشتریان فراهم می‌کنند و معمولاً شامل تبلیغات تلویزیونی، دیجیتال، شبکه‌های اجتماعی، تبلیغات محیطی و سایر رسانه‌ها می‌شوند. ابزارهای لازم برای اجرای کمپین ۳۶۰ درجه عبارتند از تحقیقات بازار و تحلیل داده‌ها، استراتژی برندینگ و پیام‌گذاری، محتوای تبلیغاتی (ویدئو، تصاویر، متن و غیره)، مدیریت شبکه‌های اجتماعی و تبلیغات دیجیتال، رسانه‌های سنتی (تلویزیون، رادیو، بیلبوردها و غیره) و سیستم‌های اندازه‌گیری و تحلیل عملکرد. اما این قبیل کمپین‌ها چالش‌ها و مشکلاتی هم دارند. سختی یکپارچه‌سازی پیام‌ها و محتوا در رسانه‌های گوناگون، بالا بودن هزینه و نیاز به ابزارهای پیشرفته و تیم متخصص برای بررسی عملکرد کمپین، از سختی‌های این نوع کمپین است. اما با بررسی کمپین‌های موفق دنیا به این نتیجه می‌رسیم که این کمپین‌ها احتمالاً همه این سختی‌ها را کشیده اند، از همه ابزارهای لازم برای رسیدن به دیده شدن به خوبی استفاده کرده‌اند تا در نهایت موفق و شاید بهتر است بگوییم جهانی شده‌اند.

تهران دوست داشتنی، یک تجربه جدید

کمپین تهران دوست‌داشتنی یکی از کمپین‌های تبلیغاتی‌ای بوده که در چند ماه گذشته برگزار شده است. این کمپین با هدف بهبود تصویر ذهنی شهر تهران و افزایش حس تعلق شهروندان به این شهر اجرا شد. این کمپین همچنین سعی داشته رابطه‌ای مثبت و عاطفی با مردم برقرار کند تا باعث تغییر نگرش‌های منفی در مورد شهر و مشکلات آن شود. الگوبرداری این کمپین از کمپین‌های موفق دنیا باعث دیده شدن و موفقیت نسبی آن شده است. «تهران دوست داشتنی» با هدف گذاری روی شهروندان تهرانی می‌خواست مردم را به پذیرش زیبایی‌های تهران و همکاری بیشتر در حفظ شهر تشویق کند. پیام واضح این کمپین این است که تهران را نه فقط به عنوان یک شهر دارای مشکلات، بلکه به عنوان شهری با زیبایی‌های خاص و روحیه مثبت ببینیم. این کمپین تلاش کرده با خلاقیت و نوآوری در استفاده از تصاویر و داستان‌ها، ذهنیت‌ها را تغییر دهد و در تعامل با مخاطبان هم سعی کرده مردم را تشویق به مشارکت در شبکه‌های اجتماعی و به اشتراک‌گذاری تجربیات خود درباره تهران کند. درواقع این کمپین را می‌توان یک کمپین ۳۶۰ درجه دانست چرا که از تمامی کانال‌های تبلیغاتی ممکن، از جمله بیلبوردها، رسانه‌های دیجیتال، شبکه‌های اجتماعی و رویدادهای عمومی استفاده کرد تا پیام خود را به بیشترین تعداد افراد ممکن برساند و این چنین تلاش کند تهران را از آنچه که هست دوست داشتنی تر کند.