به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، بر اساس آخرین گزارش پایگاه ابسکو، ۲۷ مجله علمی دانشگاه تهران با احراز استاندارد و سطح علمی لازم، در پایگاه بین‌المللی ابسکو (EBSCO) نمایه شدند.

نشریات علمی‌پژوهشی «مطالعات حقوق عمومی»، «مدیریت آب و آبیاری»، «جغرافیای برنامه‌ریزی شهری»، «مدیریت ورزشی»، «سیاست»، «اکوهیدرولوژی»، «تحقیقات اقتصادی»، «جنگل و فرآورده‌های چوبی»، «شیلات»، «بررسی مسائل اجتماعی ایران»، «محیط زیست طبیعی»، «مدیریت سرمایه اجتماعی»، «سیستم‌های انرژی پایدار»، «مطالعات جامعه‌شناختی»، «مطالعات حقوق کیفری و جرم‌شناسی»، «جامعه‌شناسی هنر و ادبیات»، «مطالعات اوراسیای مرکزی»، «فیزیک، زمین و فضا»، «International Journal of Horticultural Science and Technology»، «Iranian Economic Review»، «Contemporary Researches on the Islamic Revolution»، «Journal of Cyberspace Studies»، «Geopersia»، «Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran»، «Journal of Algorithms and Computation»، «Journal of Design Thinking»، «Advances in Industrial Engineering» با کسب استاندارد لازم، در پایگاه بین‌المللی ابسکو (EBSCO) نمایه شدند.

گفتنی است ابسکو یکی از بزرگ‌ترین پایگاه‌های بین‌المللی داده‌های علمی، مستقر در ماساچوست ایالات متحد است که از سال ۱۹۸۴ فعالیت خود را آغاز کرده است.