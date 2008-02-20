به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حجت الاسلام عباسعلی اختری نماینده تهران در جلسه علنی امروز در اخطار قانون اساسی به حداد عادل گفت: طبق اصل 112 قانون اساسی اظهار نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به مجلس شورای اسلامی در طول نظر شورای نگهبان است و شورای نگهبان اول باید نظر خودش را بدهد و بعد مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به آن نظر بدهد.

وی افزود: اما در این زمینه بر عکس عمل شده و مجمع تشخیص مصلحت نه تنها در عرض شورای نگهبان قرار نگرفته که نمی تواند قرار بگیرد ، بلکه مقدم به شورای نگهبان نظر کرده است و این یک روالی است که دست و پای مجلس را می بندد.

اختری خطاب به حداد عادل گفت: شما با توجه به اصل 110 - 120 قانون اساسی یک راهکاری بیابید که این روند پیش نیاید والا در همه موارد قانونگذاری ما باید بر خلاف رویه اصل 112 عمل بکنیم.

حداد عادل در پاسخ به تذکر اختری تصریح کرد: تذکر شما وارد نیست. من برای اطلاع جنابعالی و دوستان دیگر عرض می کنم آن مسیر مقرر در اصل 112 قانون اساسی بر قرار است و در مواردی که بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف نظر باشد قوانین نهایتا به مجمع می رود لذا آن سرجای خودش است.

وی تصریح کرد: این یک کار جدید است، اعمال نظارت از سوی رهبری که به مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط خود ایشان تفویض شده و این مسیرش غیر از مسیراصل 112 است. این مسیرش اصل 110 است که به طور خلاصه چون نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام از وظایف و اختیارات رهبر است و ایشان آن را به مجمع تفویض کردند وقتی مجمع آن را مغایر با سیاست های کلی بداند و به شورای نگهبان ابلاغ کند این مصداق اصل 110 می شود و مغایرت با این می شود مغایرت با قانون اساسی بنابراین مطلب خیلی روشن است و به همین طریق وارد عمل می کند.