عملیات انهدام ماهواره جاسوسی آمریکا آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تاکنون خبری درخصوص نتیجه نخستین تلاشهای ارتش آمریکا برای انهادم این ماهواره منتشر نشده است و به نظر می رسد با فرود قریب الوقوع شاتل آتلانتیس در مرکز فضایی کندی که برای امروز برنامه ریزی شده است این تلاشها به اوج خود برسد.

نخستین مرحله از تلاشهای ارتش آمریکا برای انهدام این ماهواره جاسوسی از ساعت 20 و 30 دقیقه شب گذشته به وقت این کشور آغاز شده است.

بر اساس برنامه ریزیهای صورت گرفته ارتش آمریکا از طریق ناو "لیک اریک" این کشور اقدام به پرتاب موشک به سوی این ماهواره می کند.

لحظه آغاز ماموریت انهدام ماهواره جاسوسی از کار افتاده آمریکا

بر اساس گزارش تک هرالد، ارتش آمریکا با استفاده از دو موشک ردیاب ویژه ماهواره جاسوسی از کار افتاده این کشور را در جو زمین منهدم خواهد کرد.

سی.ان.ان نیز گزارش داد : طی دو دهه اخیر این برای نخستین بار است که از موشک برای چنین هدفی استفاده می شود و در عین حال برای نخستین بار در تاریخ این کشور است که این ماموریت از روی ناو صورت می گیرد.

همچنین پنتاگون اعلام کرد ناو Ageis نیز که هم اکنون در آبهای هاوایی حضور دارد به عنوان ناو حمایت کننده در این ماموریت شرکت دارد.

آمریکا پیش از این اعلام کرده بود در صورتی که این کشور موفق به انهدام این ماهواره جاسوسی نشود واشنگتن آماده ارائه هر گونه کمکی به تمام دولتها برای کاهش تبعات این برخورد است.

این ماهواره در دسامبر 2006 از سوی نیروی دریایی آمریکا پرتاب شد و کمی پس از پرتاب خارج از کنترل قرار گرفت.

ارتش آمریکا طی روزهای گذشته منتظر بازگشت شاتل آتلانتیس به زمین بوده است تا با خطرات احتمالی کمتری این ماهواره را منهدم کند.