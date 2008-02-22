زیر ساختها در استان زنجان برای رسیدن به افق 1404 آماده است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، غلامرضا دیزج نژاد، صبح امروز در بازدید از شرکت تعاونی فراگیر جوانان استان زنجان با بیان اینکه در افق 1404، استان زنجان نقش ملی در کشور خواهد داشت، تاکید کرد: در کلیه بخشهای اقتصادی باید نگرش حرفه‌ ای و برنامه ‌ریزی صحیح داشته باشیم.

وی افزود: بدون وجود زیرساختها از تولید دم زدن تنها شعار است و برای رسیدن به تولید باید زیرساختها را آماده کنیم.

دیزج نژاد ادامه داد: طی سالهای اخیر زیرساختهای لازم برای تولید اقتصادی در استان زنجان همچون آماده شدن راه‌ها، سدهای آبی، گمرک و شکل گیری نمایشگاه‌ها فراهم شده و در تلاش هستیم با راه اندازی مجدد فرودگاه زنجان این زمینه‌ها را تقویت کنیم.

وی حمایت از تولید در استان زنجان را یک هدف اصلی عنوان کرد و افزود: برای حمایت از تولید باید به بخش‌ خصوصی رجوع کرده و در جهت خصوصی سازی حرکت کنیم زیرا بخش خصوصی می‌تواند همراه دولت بوده و به تولید بپردازد و دولت نیز بر این تولیدات نظارت داشته باشد.

معاون استاندار زنجان با بیان اینکه افزایش تولید اقتصادی از جمله نیازهای ضروری در کشور است، یادآور شد: در صورت افزایش تولید در یک منطقه و کشور، اشتغال و جذب نقدینگی حاصل شده و تورم نیز مهار می شود.

وی ادامه داد: با وجود جمعیت جوان در کشور متأسفانه برخی از مواد اولیه با قیمت بالا صادر شده و تولید را با مشکل رو به رو می‌کند، بنابراین بازنگری در تولید برای مطرح شدن در بازارهای جهانی توسط نیروهای متخصص و کارآمد کشور از ضروریات است.

معاون برنامه ریزی استانداری زنجان شکل گیری تعاونی فراگیر جوانان استان را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: این تعاونی برای اثبات وجود خود به سهامداران، باید یک هدف گذاری کوتاه مدت را تعریف کرده و به آن دست یابد.

دیزج نژاد با اشاره به اینکه پس اندازهای بسیار خرد، چرخ‌های بزرگ اقتصادی را به حرکت درمی‌آورد، افزود: تعاونی هایی به شکل تعاونی فراگیر جوانان تاکنون در استان شکل نگرفته و این تعاونی به طور قطع با وجود سهامداران جوان و تلاش اعضای هیئت مدیره به اهداف خود که نهایی شدن طرحهای اقتصادی است، دست خواهد یافت.