کلاس مربیگری پیاده روی با تدریس مربی آمریکایی به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، در این کلاس که با همت کمیته ملی المپیک و فدراسیون ورزشهای همگانی پس از سه سال و نیم تلاش و برای نخستین بار تشکیل شده بود، 50 مربی پیاده روی از استانهای مختلف کشور حضور داشتند که پس از گذراندن این دوره ، گواهی شرکت در کلاس را دریافت کردند.

مراسم اختتامیه کلاس مربیگری پیاده روی عصر روز چهارشنبه ( 8 اسفندماه) با حضور عزالدین حیدری رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی ، مصیبی نماینده کمیته ملی المپیک و صادق شیرزاد رئیس انجمن بزرگسالان فدراسیون ورزشهای همگانی برگزار شد و در پایان گواهی حضور در این کلاس به شرکت کنندگان اهدا شد.

در مراسم اختتامیه این کلاس ابتدا مصیبی به اهداف کمیته ملی المپیک از تشکیل چنین کلاس هایی اشاره و خاطرنشان کرد: برای این کمیته پیشرفت و توسعه ورزش همگانی خصوصا برای افراد بالای 40 سال از اهمیت بالایی برخوردار است و به همین دلیل تمام تلاشمان را خواهیم کرد تا در این زمینه بتوانیم اقدامات موثرتری انجام دهیم.

در ادامه این مراسم " ریچاد برایان کویی" مربی آمریکایی این کلاس نیز با ابراز خرسندی از حضورش در ایران گفت: امیدوارم کلاس خوبی را پشت سر گذاشته باشیم و در این چند روز به داشته های فنی و علمی شما اضافه کرده باشم. از مسئولان ورزش ایران هم تشکر می کنم که زمینه برگزاری این کلاس را فراهم کردند.