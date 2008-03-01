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۱۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۲:۰۱

کلاس مربیگری پیاده روی با تدریس مربی آمریکایی به پایان رسید

کلاس مربیگری پیاده روی ویژه افراد بالای 40 سال که از روز شنبه هفته گذشته با حضور "ریچاد برایان کویی " آمریکایی آغاز شده بود، عصر روز چهارشنبه به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این کلاس که با همت کمیته ملی المپیک و فدراسیون ورزشهای همگانی پس از سه سال و نیم تلاش و برای نخستین بار تشکیل شده بود، 50 مربی پیاده روی از استانهای مختلف کشور حضور داشتند که پس از گذراندن این دوره ، گواهی شرکت در کلاس را دریافت کردند.

مراسم اختتامیه کلاس مربیگری پیاده روی عصر روز چهارشنبه ( 8 اسفندماه)  با حضور عزالدین حیدری رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی ، مصیبی نماینده کمیته ملی المپیک و صادق شیرزاد رئیس انجمن بزرگسالان فدراسیون ورزشهای همگانی برگزار شد و در پایان گواهی حضور در این کلاس به شرکت کنندگان اهدا شد.

در مراسم اختتامیه این کلاس ابتدا مصیبی به اهداف کمیته ملی المپیک از تشکیل چنین کلاس هایی اشاره و خاطرنشان کرد: برای این کمیته پیشرفت و توسعه ورزش همگانی خصوصا برای افراد بالای 40 سال از اهمیت بالایی برخوردار است و به همین دلیل تمام تلاشمان را خواهیم کرد تا در این زمینه بتوانیم اقدامات موثرتری انجام دهیم.

در ادامه این مراسم " ریچاد برایان کویی" مربی آمریکایی این کلاس نیز با ابراز خرسندی از حضورش در ایران گفت: امیدوارم کلاس خوبی را پشت سر گذاشته باشیم و در این چند روز به داشته های فنی و علمی شما اضافه کرده باشم. از مسئولان ورزش ایران هم تشکر می کنم که زمینه برگزاری این کلاس را فراهم کردند.

کد مطلب 647618

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