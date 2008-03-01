یک تن مواد مخدر در جاسک هرمزگان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، فرماندهی انتظامی هرمزگان مواد کشف شده را از نوع تریاک اعلام کرد.

مواد مذکور طی یک عملیات مسلحانه در درگیری با قاچاقچیان در منطقه بشاگرد جاسک در شمال شرقی این شهرستان کشف و ضبط شده است.

این محموله متعلق به باند بین المللی مواد مخدر بوده است که در حال ترانزیت مواد از خاک کشورمان در تور اطلاعاتی و امنیتی نیروی انتظامی قرار گرفته و شناسایی و منهدم می شود.

در این زمینه سه تن نیز بازداشت شده اند که پس از بازجویی تحویل مقامات قضایی خواهند شد.

میزان کشفیات ناجا در هرمزگان با رشدی چشمگیر نسبت به سال گذشته به بیش از 64 تن در 11 ماهه اخیر رسیده است.