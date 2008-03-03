"افسون زدگی جدید" تجدیدچاپ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب در هفت فصل تألیف شده که عناوین این فصول عبارتند از: سطوح متعدد آگاهی، چندگانگی فرهنگی، هویت چهل تکه، حوزه اختلاط، طیف تفسیرها، شبح سازی جهان، قاره گمشده روح.

دکتر شایگان در مقدمه کتاب می‌نویسد: جهان امروز دستخوش تغییرات شگرف و تحولات بنیادی است. هستی‌شناسی صلب و سخت گذشته جای به هستی در هم شکسته و فروپاشیده‌ای داده است که تنها به صورت لمعات حضور و لحظات برق آسای هوشیاری خود را به ما می‌نمایاند. سطوح مختلف آگاهی و وجوه متعدد شناخت در علم و فلسفه و روانشناسی و جامعه شناسی با هم بر خورد می‌کنند و نوعی آهنگ ناموزون و چند نوایی ایجاد می‌کنند.

در کنار افسون‌زدایی دنیای مدرن اینک شاهد ظهور افسون‌زدگی جدیدی هستیم که دنیای پست‌مدرن را گویی از نو جادویی کرده است. به‌راستی در شرف تکوین انسان چهل تکه‌ای هستیم با تفکری سیار و سیال که دیگر به هویتی خاص تعلق ندارد و مالاً چند هویتی است. کتاب "افسون زدگی جدید : هویت چهل تکه و تفکر سیار" سیر و سفری است در دل این آشفتگی و دگرگونی که می‌کوشد شاید از پس این پراکندگی نظامی منسجم بیابد و در دل این چند گونگی به گونه ای همبستگی متقابل همه جانبه دست یابد.

داریوش شایگان فیلسوف و نویسنده ایرانی و مدرس سابق فلسفه و هندشناسی دانشگاه تهران است . برخى از آثار شایگان که به زبان فارسى ترجمه شده عبارتند از : آسیا در برابر غرب، ادیان و مکاتب فلسفى هند (2جلدی)، بتهاى ذهنى و خاطره ازلى ، هانرى کربن.

شایگان همچنین چندى پیش به خاطر نگارش کتاب "سرزمین سرابها" جایزه اتحادیه نویسندگان فرانسوی‌زبان را از آن خود کرد.