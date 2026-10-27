۵۰ درصد عملیات قطار شهری مشهد انجام شده است

به گزارش خبرنگار مهر، کیانوش کیامرز، صبح سه‌شنبه در آیین آغاز عملیات اجرایی فاز ۲ خط ۳ مترو مشهد اظهار کرد: با یاری اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار و معاونان شهرداری، یکی از پرکارترین دوره‌های مترو مشهد در ۲۰ سال گذشته رقم خورده است. امروز از مجموع ۹۰ کیلومتر خطوط مصوب قطار شهری مشهد، ۴۵ کیلومتر آن راه‌اندازی شده و ۵۰ درصد عملیات مترو مشهد محقق شده است که این دستاورد حاصل هماهنگی بسیار خوب مدیریت شهری با نهادهای مختلف است.

وی با اشاره به جزئیات فاز جدید پروژه افزود: هفته گذشته با پیگیری‌های وزیر کشور و رئیس سازمان، مجوز احداث چهار کیلومتر مسیر از میدان شهدا تا میدان فردوسی با سه ایستگاه در قالب یک برنامه ۳۶ ماهه اخذ شد. ایستگاه‌های فردوسی، شهید آیت‌الله رئیسی و شهید قرنی از نظر سازه‌ای بسیار پیچیده هستند که سازه هسته مرکزی آن‌ها با همکاری قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص)، مشاوران و پیمانکاران احداث خواهد شد.

کیامرز همچنین درباره تأمین منابع مالی این پروژه بیان کرد: ۵۰ درصد از بودجه مترو از طریق اوراق مشارکت دولتی تأمین می‌شود که شهرداری مشهد پیگیری‌های زیادی برای آن انجام داده است. همچنین خط ۳ قطار شهری مشهد در مجموع ۳۰ کیلومتر طول و ۲۵۰ همت هزینه دارد که برای تسهیل در تأمین اعتبار، در چهار فاز تقسیم‌بندی شده است.

مدیرعامل شرکت قطار شهری مشهد در خصوص توسعه خطوط به سمت غرب مشهد تصریح کرد: محدوده قاسم‌آباد تقاضای بالایی دارد و فاصله ادامه این خط از میدان فردوسی تا قاسم‌آباد حدود ۷ کیلومتر است که امیدواریم با همکاری اعضای شورا، کلنگ‌زنی بعدی برای این محدوده نیز انجام شود تا شهروندان قاسم‌آباد از نعمت مترو بهره‌مند شوند.

وی خاطرنشان کرد: در میدان فردوسی و در امتداد خطوط ۲ و ۳، پیوست‌ها و الزامات پدافند غیرعامل به طور کامل طراحی و اجرا شده است تا در مواقع ضروری از ایستگاه‌ها به عنوان پناهگاه استفاده شود. همچنین شرکت بهره‌برداری با تمام توان، سرویس‌دهی منظمی را به زائران و مجاوران بارگاه ملکوتی حضرت رضا(ع) ارائه می‌دهد.