به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد نانو، یک گروه تحقیقاتی در دانشگاه تگزاس در تایلر (University of Texas at Tyler) موفق شد از مؤسسه ملی سلامت آمریکا (NIH) بودجه‌ای ۴۴۱ هزار دلاری برای پروژه‌ای تحقیقاتی در زمینه درمان سرطان مبتنی بر فناوری نانو دریافت کند. این پروژه زیر نظر دکتر سانتوش آریال (Santosh Aryal)، دانشیار کالج داروسازی بن و میتی فیش (Ben and Maytee Fisch College of Pharmacy)، با همکاری دکتر فرح دبا (Farah Deba)، استادیار این کالج، اجرا خواهد شد. همچنین، دکتر نیرج سینی (Neeraj Saini) از مرکز سرطان اندرسون (MD Anderson) در شهر هیوستون، مشاور بالینی این طرح خواهد بود.

دکتر پاملا اوچوآ (Pamella Ochoa)، رئیس موقت کالج داروسازی، ضمن ابراز خرسندی از دریافت این گرنت پژوهشی گفت: «در دانشگاه UT Tyler، متعهد به پیشبرد پژوهش‌هایی هستیم که نجات‌بخش جان انسان‌ها باشد. این حمایت مالی از سوی NIH نه تنها بیانگر شایستگی علمی اعضای هیئت علمی ماست، بلکه جایگاه ما را در خط مقدم نوآوری‌های علمی برای شرق تگزاس و فراتر از آن تثبیت می‌کند.»

بر اساس آمار مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آمریکا (CDC)، سرطان دومین عامل مرگ‌ومیر در این کشور به شمار می‌رود و تقریباً یک نفر از هر ۱۰ بزرگسال آمریکایی، تجربه تشخیص سرطان را داشته‌اند.

در این پروژه، تمرکز اصلی بر بهره‌گیری از سلول‌های سیستم ایمنی برای هدف‌گیری دقیق سلول‌های سرطانی است. به گفته آریال، سلول‌های ایمنی به طور طبیعی ذراتی را برای شناسایی و حمله به سلول‌های معیوب ترشح می‌کنند. پژوهشگران قصد دارند این ذرات طبیعی را مهندسی مجدد کرده و آن‌ها را به حامل‌های دارویی هوشمند تبدیل کنند که تنها به سلول‌های سرطانی حمله کنند و از انتشار دارو در کل بدن جلوگیری شود.

این روش نوین درمانی، نه تنها اثربخشی دارو را افزایش می‌دهد، بلکه عوارض جانبی داروها را به شدت کاهش داده و کیفیت زندگی بیماران را بهبود می‌بخشد. دکتر رحمت تالوکدر (Rahmat M. Talukder)، رئیس گروه علوم دارویی و پیامدهای سلامت، در این‌باره گفت: «ترکیب فناوری نانو با زیست‌شناسی سلول‌های ایمنی، مسیری تازه برای درمان‌های دقیق و شخصی‌سازی‌شده سرطان فراهم می‌کند که می‌تواند چشم‌انداز درمان سرطان را به کلی دگرگون سازد.»

از دیگر جنبه‌های ارزشمند این پروژه، مشارکت دانشجویان در رشته‌های مختلف در پژوهش واقعی و کاربردی سرطان است. دانشجویان رشته‌های زیست‌شناسی، مهندسی، پرستاری، شیمی، داروسازی و نیز پژوهشگران فوق‌دکتری، در طراحی آزمایش‌ها، گردآوری داده‌ها و تحلیل علمی نتایج مشارکت خواهند داشت.

آریال در این‌باره افزود: «یکی از بخش‌های رضایت‌بخش این حمایت مالی، فرصت‌های آموزشی بی‌نظیری است که برای دانشجویان فراهم می‌کند. ما نسل آینده پژوهشگران و متخصصان سلامت را با ابزارهای علمی روز آشنا می‌کنیم تا تأثیرات گسترده‌ای بر آینده درمان سرطان در سطح ملی و جهانی بگذارند.»