میرقاسم مؤمنی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به موضوع غنیسازی در ایران اظهار داشت: مسئله هستهای، بیشتر از آنکه یک مشکل فنی یا حقوقی باشد، ناشی از تفاوت در برداشتها است. برداشت جمهوری اسلامی ایران از موضوع غنیسازی، ماهیتی علمی و توسعهمحور دارد. این فعالیتها در راستای پیشرفت کشور در حوزههایی مانند هوافضا، ماهواره، تحقیقات و دانشگاهها صورت میگیرد.
وی افزود: در حالیکه ایران نگاه علمی و تحقیقاتی به موضوع هستهای دارد، طرف آمریکایی همواره آن را با رویکردی امنیتی و نظامی بررسی میکند. این مسئله یادآور نحوه برخورد آنها با موضوع «حقوق بشر» است؛ جایی که حقوق بشر به ابزاری برای دخالت، فشار و توطئه در کشورهای مستقل تبدیل شده است.
کارشناس مسائل بین الملل گفت: راکتور تحقیقاتی دانشگاه تهران را خود آمریکاییها برای اهداف کاملاً علمی و دانشگاهی طراحی و احداث کردند. حال آنکه امروز همین موضوعات علمی بهانهای برای اعمال تحریم و فشار شده است.
وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده که برنامه هستهایاش کاملاً صلحآمیز است. فتوای رهبر معظم انقلاب مبنی بر حرام بودن استفاده از سلاح هستهای نیز سندی محکم بر این رویکرد صلحجویانه است.
این تحلیلگر مسائل بین الملل با انتقاد از سیاستهای دوگانه آمریکا، تصریح کرد: آمریکاییها پیشتر از «حقوق بشر» بهعنوان ابزار فشار استفاده میکردند، اکنون نیز به مسئله هستهای متوسل شدهاند. این در حالی است که طی سالهای گذشته، خود آنان در ایران دست به خرابکاریها و اقدامات تروریستی زدهاند.
مؤمنی در پایان گفت: مسئله اصلی برای آمریکاییها تنها غنیسازی صفر نیست، بلکه آنها بهدنبال جلوگیری از هرگونه پیشرفت ایران هستند. سیاستشان این است که «به مرگ بگیر تا به تب راضی شوی»، اما همانطور که امام خمینی (ره) فرمودند، اگر یک قدم عقبنشینی کنیم، آنها ده قدم جلو خواهند آمد.
هدف واشنگتن توقف کامل پیشرفت ایران است، نه توقف غنیسازی
