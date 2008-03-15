"اندیشه سیاسی ابوالحسن مسعودی" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اثر حاضر اندیشه سیاسى این عالم اسلامی را در شش فصل که عناوین این فصول عبارتند از: اوضاع سیاسى، اجتماعى، فرهنگى و زندگى‏نامه، مبانى فکرى و روش‏شناسى، سیاست‏شناسى، عوامل ثبات و پایدارى، آسیب‏شناسى دولت، مردم‏شناسى و طبقه‏بندى اجتماعى مسعودى از جوامع گذشته.

ابوالحسن مسعودى هر‌چند در تاریخ و جغرافیا مشهور است، براى نخستین‌‌بار به پدیده‏هاى سیاسى به‌ویژه جامعه و دولت و اصول و قواعد کلى رشد و تعالى جامعه و یا شکست و اضمحلال آن با نگرش تجربى مى‏پردازد.

وى با وارد کردن اصل «عبرت» در حوزه معرفت سیاسى، جوامع و دولت‏ها را به شناسایى علل موفقیت و کام‏یابى جوامع متمدن و دولت‏هاى پایدار توجه مى‏دهد تا دچار فرسودگى زودرس نشوند؛ توصیه‏اى که جوامع و دولت‏ها همواره بدان محتاج‏اند.