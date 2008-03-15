"اندیشه سیاسی ابوالحسن مسعودی" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اثر حاضر اندیشه سیاسى این عالم اسلامی را در شش فصل که عناوین این فصول عبارتند از: اوضاع سیاسى، اجتماعى، فرهنگى و زندگىنامه، مبانى فکرى و روششناسى، سیاستشناسى، عوامل ثبات و پایدارى، آسیبشناسى دولت، مردمشناسى و طبقهبندى اجتماعى مسعودى از جوامع گذشته.
ابوالحسن مسعودى هرچند در تاریخ و جغرافیا مشهور است، براى نخستینبار به پدیدههاى سیاسى بهویژه جامعه و دولت و اصول و قواعد کلى رشد و تعالى جامعه و یا شکست و اضمحلال آن با نگرش تجربى مىپردازد.
وى با وارد کردن اصل «عبرت» در حوزه معرفت سیاسى، جوامع و دولتها را به شناسایى علل موفقیت و کامیابى جوامع متمدن و دولتهاى پایدار توجه مىدهد تا دچار فرسودگى زودرس نشوند؛ توصیهاى که جوامع و دولتها همواره بدان محتاجاند.
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